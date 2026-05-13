Sako: No era un objetivo pero con cada partido que ganábamos pensábamos en la Final Four

València, 14 may (EFE).- El pívot del Valencia Basket Neal Sako aseguró tras haber certificado la clasificación para la Final Four de la Euroliga que aunque ir a ese torneo final no era un objetivo inicialmente, cada partido ganado durante el camino les hacía pensar que podían clasificarse.

"Trabajamos duro desde el principio de la temporada, no era un objetivo inicialmente estar aquí pero cada partido que ganamos todo el mundo tenía la Final Four en la cabeza", explicó el jugador francés.

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Sako analizó cómo afrontaron la eliminatoria tras perder los dos primeros partidos. "No teníamos nada que perder y los partidos de Atenas hemos estado muy concentrados, poco a poco hemos ido ganando, primero, el primero luego el segundo y ahora el tercero", resumió.

"Es un día histórico para el baloncesto valenciano estamos muy contentos", remarcó.

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Respecto a la semifinal contra el Real Madrid y a la ausencia de Walter Tavares dijo que saben "que es peligroso cuando le falta un jugador a un equipo". "Los conocemos muchos y tenemos una oportunidad de ganar. Somos muy competitivos y queremos ganar todos los partidos que jugamos, el domingo y también la Final Four", concluyó. EFE