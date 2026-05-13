Espana agencias

Sako: No era un objetivo pero con cada partido que ganábamos pensábamos en la Final Four

Guardar
Google icon

València, 14 may (EFE).- El pívot del Valencia Basket Neal Sako aseguró tras haber certificado la clasificación para la Final Four de la Euroliga que aunque ir a ese torneo final no era un objetivo inicialmente, cada partido ganado durante el camino les hacía pensar que podían clasificarse.

"Trabajamos duro desde el principio de la temporada, no era un objetivo inicialmente estar aquí pero cada partido que ganamos todo el mundo tenía la Final Four en la cabeza", explicó el jugador francés.

PUBLICIDAD

Sako analizó cómo afrontaron la eliminatoria tras perder los dos primeros partidos. "No teníamos nada que perder y los partidos de Atenas hemos estado muy concentrados, poco a poco hemos ido ganando, primero, el primero luego el segundo y ahora el tercero", resumió.

"Es un día histórico para el baloncesto valenciano estamos muy contentos", remarcó.

PUBLICIDAD

Respecto a la semifinal contra el Real Madrid y a la ausencia de Walter Tavares dijo que saben "que es peligroso cuando le falta un jugador a un equipo". "Los conocemos muchos y tenemos una oportunidad de ganar. Somos muy competitivos y queremos ganar todos los partidos que jugamos, el domingo y también la Final Four", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Jueves, 14 de mayo

Infobae

Pedro Martínez: Es un día que pasarán los años y nos acordaremos

Infobae

El Roig Arena enloquece con los héroes de su primera Final a Cuatro

Infobae

Demichelis: "Cuando haces todo mal y regalas hay que tirar el partido a la basura"

Infobae

Satriano: "Ahora hay que pensar en grande y soñar un poco"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El PP acusa al PSOE de “guerra sucia”: los socialistas llaman a los andaluces fingiendo ser la sanidad pública para acabar pidiendo el voto para María Jesús Montero

Mariano Rajoy critica reabrir debates históricos sobre la conquista española de América: “Un respeto, ¿no?”

Cambio de reglas para Uber, Cabify y Bolt: Madrid exigirá VTC con nuevas pegatinas antifalsificación, límites a la subida de precios en eventos y más coches adaptados

El portavoz del Gobierno de Ayuso asegura que la presidenta pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” de Sheinbaum y Sánchez

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026