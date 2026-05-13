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Bordalás: "Estamos cerca de conseguir algo impensable para este club"

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Getafe (Madrid), 13 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este miércoles en rueda de prensa, después de ganar 3-1 al Mallorca, que su equipo está cerca "de conseguir algo impensable" como disputar una competición europea la próxima temporada.

El Getafe, con sus tres últimos puestos, es séptimo con plaza para disputar la Liga Conferencia. Sólo dos puntos le separan del sexto, que jugaría la Liga Europa. Y todo después de un curso repleto de dificultades con una ausencia de jugadores alarmante hasta el mes de enero, cuando llegaron fichajes.

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"No tengo palabras para describir la barbaridad que está haciendo este equipo. El objetivo es ir paso a paso como toda la temporada. Estamos cerca de conseguir algo impensable para este club. Ahora tenemos que recuperar a los chicos y pensar en el partido del Elcdhe, que va a ser dificilísimo", dijo.

"Han mostrado un nivel muy alto y se juegan muchísimo también. Hoy el equipo ha sido ambicioso, ha marcado tres goles, en ningún momentos se ha conformado y se ha parecido a las señas de identidad que demando. Hay equipos que pelean por algo muy importante y en estos momentos del campeonato es muy difícil ganar", declaró.

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Asimismo, habló de Martín Satriano, que marcó dos tantos ante el Mallorca y de quien afirmó que le "sonríe el compromiso y el trabajo con goles". Además, tuvo palabras para otros dos nombres propios, Allan Nyom y el debutante de la cantera Damián Cáceres.

""Nyom lleva tiempo que debía haber jugado. Yo me he equivocado. Es un compañero formidable, un buen futbolista, ha hecho la jugada del primer gol y lo ha hecho fantástico", explicó.

"Damián es otro chico que lo está haciendo muy bien en el filial, que ha entrenado conmigo estas semanas y le veíamos para poder jugar. Lo ha hecho bastante bien y le he felicitado por su partido. Ha dado muestras de tener empaque, en ningún momento ha estado nervioso, ha estado tranquilo, no ha perdido balones, ha sabido interpretar lo que necesitaba el equipo", agregó.

Además, recordó que el Getafe ha conseguido salvarse con antelación en una temporada en la que ha "sufrido mucho" pero en la que todos han creído en el trabajo diario para superar retos.

"Mucho más aliviado porque nosotros las últimas temporadas se ha sufrido mucho y nos ha costado conseguir los puntos para conseguir la categoría. Y el año con más dificultades es el que más tranquilos estamos en el tramo final. Me pongo en el otro lado, he dado ánimos a todos los chicos del Mallorca porque sé lo que se sufre. Darles ánimo, he estado en ese lugar y mis jugadores también. Por suerte estamos todos tranquilos y disfrutando de la temporada", culminó. EFE

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