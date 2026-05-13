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La hegemonía millonaria del PSG

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 13 may (EFE).- Campeón de doce de las últimas catorce ediciones de la liga francesa, vencedor de las últimas cinco de manera consecutiva, la hegemonía deportiva del París Saint-Germain, inquietado esta vez hasta dos jornadas antes del final por el Lens, también es una cuestión millonaria, con 1,21 mil millones de euros de valor de mercado de su plantilla por los 391,55 del siguiente, el Mónaco, o los 386 del Marsella.

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Su superioridad futbolística en el campeonato galo no ha sido tan evidente ni tan concluyente como en otras ocasiones en este curso por la revolución y la resistencia del Lens, pero finalmente se ha impuesto en cuanto su perseguidor ha bajado su ritmo en las últimas semanas, pese a los vaivenes también del PSG, que ha cedido cinco derrotas.

A ellas (1-0 con el Marsella, 1-0 con el Mónaco, 3-1 con el Rennes, 1-3 con el Mónaco y 1-2 con el Lyon) ha contrapuesto 23 victorias y cuatro empates. Ha sido el más goleador, con 73 tantos, y el menos goleado, con 27, además del mejor visitante. Ahí es donde ha sido campeón (35 puntos de 48 posibles, diez más que el Lens).

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Si el PSG es el líder incontestable en el valor de mercado, según las cifras de la web especializada ‘Tranfermarkt’, el Lens es el octavo, con 193,5 millones de euros. Son 927,5 menos que el conjunto dirigido por Luis Enrique. Entre ambos se sitúan seis equipos: el Mónaco (391,5), el Marsella (386), el Estrasburgo (361), el Lyon (282), el Lille (271) y el Rennes (242), todos muy por debajo del París Saint-Germain, el ganador de nuevo.

Individualmente, jugador por jugador, el conjunto parisino también acapara el ‘top diez’ de valor de mercado: Vitinha y Joao Neves, con 110 millones cada uno, son los líderes, seguidos por Ousmane Dembele (100), Kvicha Kvaratskhelia (90), Desiré Doué (90), Achraf Hakimi (80), Nuno Mendes (75), Willian Pacho (70), Bradley Barcola (70) y Warren Zaire-Emery (60). El primero que no le pertenece es Mason Greenwood, con 55 millones.

No ha necesitado el PSG manejar las primeras posiciones de la tabla de goleadores de esta liga para ser campeón. Los primeros que aparecen entre los anotadores son Bradley Barcola y Ousmane Dembele, con diez tantos, a partir de la octava posición para abajo. Después figuran Kvaratskhelia, con ocho, Desiré Doué, con siete, y Gonçalo Ramos, con seis.

En total, hasta 18 futbolistas han aportado goles en el triunfo final del PSG. A los cinco ya citados, se suman Joao Neves, con cinco; Senny Mayulu y Nuno Mendes, con cuatro; Kang In Lee, Ibrahim Mbaye y Zaire Emery, con tres; Achraf Hakimi y Lucas Beraldo, con dos; y Vitinha, Fabián Ruiz, Quentin Ndjantou, Dro Fernández y Ilya Zabarnyi, con uno.

El máximo goleador de la competición, a falta de una jornada, es Esteban LePaul, del Rennes, con veinte dianas, seguido por el argentino Joaquín Panichelli (Estrasburgo) y Mason Greenwood, con 16 cada uno. EFE

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