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Flick: Controlamos el partido, pero ellos se jugaban mucho

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Vitoria, 14 may (EFE).- El entrenador del FC Barcelona, Hanzi Flick, se mostró “feliz” por lo que vio a pesar de la derrota contra el Alavés y dijo que controlaron el partido, pero reconoció que ellos se jugaban “mucho”.

“He visto un equipo muy motivado”, explicó en rueda de prensa el técnico del conjunto catalán, que puso el foco en el gran partido de los jugadores jóvenes, aunque lamentó el gol encajado al filo del descanso que les impidió alcanzar los cien puntos.

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Preguntado sobre el debut de Álvaro Cortés, valoró que lo hizo “muy bien”. Destacó el nivel que dio en los duelos aéreos. “Estuvo fantástico contra delanteros muy fuertes”, indicó y subrayó la confianza con la que jugó.

“Esto es lo que quiero ver de los jóvenes cuando entrenan con nosotros o juegan con el Barça Athletic, que lo den todo y que demuestren que están bien”, manifestó el técnico, que no quiso valorar la rueda de prensa de Florentino Pérez.

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Sobre los jóvenes, Flick puso en valor la conexión especial que hay en La Masía porque los jugadores juegan juntos durante muchos años

“Vi muchas cosas que aprecio mucho, así que seguimos adelante, preparándonos para el próximo partido”, concluyó. EFE

jd/fp

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