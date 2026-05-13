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Jueves, 14 de mayo de 2026

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Madrid, 13 mayo (EFE).-

ELECCIONES ANDALUCÍA.- Sevilla.- En el penúltimo día de campaña los líderes nacionales apoyan con su presencia a los candidatos de sus partidos y así lo harán en distintos actos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el líder de Vox, Santiago Abasgal, y los ministros Sira Rego y Pablo Bustinduy.

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CASO KOLDO.- Madrid.- Una semana después del 'visto para sentencia' en el Tribunal Supremo, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, regresa ante un juez, esta vez en la Audiencia Nacional, para declarar por contratos de mascarillas en las islas Baleares.

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JUICIO PUJOL.- San Fernando de Henares (Madrid).- La Audiencia Nacional prevé dejar visto para sentencia el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia de Jordi Pujol, tras los informes de los abogados defensores y el turno de última palabra de los acusados, y tras 38 sesiones celebradas desde noviembre.

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VÍCTIMAS TERRORISMO.- San Sebastián.- El periodista Gorka Landaburu habla del atentado de ETA al que sobrevivió hace 25 años en una entrevista con EFE en la que se cruzan las reflexiones personales y las políticas

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ESPAÑA INFLACIÓN.- Madrid.- Reacciones al dato de IPC de abril que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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MUSEO NADAL.- Manacor.- El extenista Rafa Nadal presenta el nuevo museo de su academia de Manacor, en el que se rememoran los mayores hitos de una carrera triunfal de más de dos décadas.

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ANIVERSARIO 15M.- Madrid.- Quince años después de la protesta ciudadana del 15M, con la icónica acampada en la Puerta del Sol de Madrid, protagonistas de aquel momento comparten con EFE sus recuerdos y sus reflexiones sobre la huella que ha dejado esta ola de "indignados". Sol Carreras

SOCIEDAD FAMILIAS.- Sevilla.- Las familias homoparentales con hijos viven su día a día con retos comunes como la conciliación junto con otros propios como los relacionados con la visibilidad o la educación, según los testimonios recabados por EFE con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra el viernes.

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PREVENCIÓN SUICIDIO.- Santiago de Compostela.- Galicia ha revolucionado la prevención del suicidio entre adolescentes con YAM, un programa sueco que aplica de forma pionera desde 2024 y despierta el interés de otras autonomías por su efectividad para reducir la ideación suicida con debates y juegos de rol en las aulas para que sean los propios alumnos quienes hablen de salud mental.

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MÚSICA MALÚ.- Madrid.- Malú presenta un disco de reafirmación, 'Quince', que hace referencia a la edad en la que comenzó en la música y al número "mágico" que ocupa en su discografía, con el que se libera de máscaras y del que charla con EFE en una entrevista.

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MARIA DEL MAR BONET.- Barcelona.- La cantante mallorquina Maria del Mar Bonet presenta 'L’aigua no cansa' un nuevo trabajo discográfico con temas inéditos de esencia poética con los que conmemora sus seis décadas de trayectoria en la música mediterránea y la canción de autor contemporánea.

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SAN ISIDO DULCES.- Madrid.- Las rosquillas típicas de San Isidro, las tontas o las listas, son estos días uno de los dulces más solicitados en las pastelerías de la capital, que siguen manteniendo su tradicional elaboración.

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MADRID TRADICIONES.- Madrid.- José Manuel García pertenece a la cuarta generación de los únicos horchateros que quedan en un aguaducho de Madrid tras 116 años ofreciendo agua de canela, de azahar, hinojo, el agua de cebada, de romero, de claveles, violetas y de guindas, bebidas que remontan al Siglo de Oro.

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