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El uruguayo De Arruabarrena renueva con el portugués Arouca hasta 2028

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Lisboa, 13 may (EFE).- El portero uruguayo Ignacio de Arruabarrena renovó su contrato con el Arouca hasta 2028, según anunció este miércoles el club de la Liga de Portugal a través de sus redes sociales.

De Arruabarrena, de 29 años, regresó el pasado enero al Arouca, y su presencia bajo los palos fue decisiva para la recuperación del equipo, que pasó de los puestos de descenso a la actual décima posición.

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El arquero 'charrúa' defendió anteriormente los colores del conjunto del centro de Portugal entre 2022 y 2024, donde destacó por su talento para atajar penaltis.

En su temporada de debut, Ignacio de Arruabarrena fue pieza clave en la mejor campaña del Arouca, en la que terminó en un inédito quinto puesto y logró el acceso a las competiciones europeas por primera vez en su historia.

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El exjugador del Montevideo Wanderers partió en 2024 hacia Arabia Saudí, donde disputó dos partidos con el Al Wehda, y a Ecuador, donde jugó en el Barcelona SC.

Es uno de los cinco futbolistas uruguayos del Arouca, que cuenta además con los delanteros Alfonso Trezza -su máximo goleador-, Brian Mansilla y Dylan Nandín, y el central Matías Rocha. EFE

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EFE

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