España, entre los 3 primeros países en materia de igualdad, según el Banco Mundial

Madrid, 13 may (EFE).- La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha subrayado este miércoles que, según un informe del Banco Mundial, “España está entre los 3 primeros países del mundo en materia de igualdad”, pero que aún “hay margen de mejora”.

Guijarro ha hecho estas afirmaciones en la presentación en España del informe ‘La Mujer, la empresa y el derecho 2026', que el Banco Mundial hizo público el pasado mes de febrero y en el que España figura en puesto de cabeza salvo en materia de corresponsabilidad y cuidados.

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“Esto no es casualidad sino un compromiso sostenido en materia legislativa, de desarrollo de mecanismos de implementación y percepción de cumplimiento”, ha asegurado.

Así, ha destacado que España ocupa el primer puesto global en marcos jurídicos con 97,93 puntos, el tercer puesto en marcos de apoyo con 87,75 puntos y el tercer puesto también en percepción de aplicación con 86,32 puntos.

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En los indicadores concretos del informe, España obtiene puntuaciones máximas en ámbitos como la movilidad y en el acceso al empleo, al matrimonio y a la propiedad de activos. Además destaca también en legislación de igualdad salarial, garantizando el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor, ha destacado Guijarro.

Pero estos resultados no se explican únicamente por medidas específicas de igualdad, sino también por “ese enfoque más amplio y trasversal” que entiende que “cualquier política que eleva el suelo de derechos laborales tiene un efecto particularmente sobre las mujeres”, ha dicho.

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Y así, ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, la mejora de la estabilidad en el empleo mediante reformas laborales y la ampliación de derechos sociales en España, como parte de los factores del éxito.

A nivel global, el informe advierte de la existencia de una brecha “sorprendentemente grande” entre las leyes que promueven la igualdad de género y su aplicación efectiva, una distancia que limita el potencial económico de millones de mujeres en todo el mundo.

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Así, aunque muchas economías han aprobado marcos normativos que reconocen derechos formales, los mecanismos de cumplimiento y las políticas de apoyo siguen siendo insuficientes.

Para el Banco Mundial, promover la participación económica de las mujeres es clave para el crecimiento y la creación de empleo, hasta el punto de que con una participación igualitaria en el mundo laboral, el PIB mundial aumentaría hasta en un 20%.

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El informe está elaborado en base a la participación voluntaria de expertos en materia de legislación laboral, protección contra la violencia y legislación familiar mediante un cuestionario enviado a unos 10.000 expertos en el mundo, de los que han respondido unos 1.000, ha detallado el director de Indicadores Globales en Desarrollo Económico del Banco Mundial, Norman Loyza.

La publicación analiza, a partir de datos de 190 economías, cómo los marcos legales y normativos influyen en el acceso de las mujeres a las oportunidades económicas en 10 áreas clave, como el salario, los activos, el emprendimiento, el cuidado infantil y las protecciones laborales. EFE

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