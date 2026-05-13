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Silva: "Una etapa muy dura, pero pude disfrutarla hasta el final"

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Redacción deportes, 13 may (EFE).- El uruguayo Guillermo Thomas Silva (Astana), tercer clasificado en la quinta etapa del Giro de Italia, destacó la dureza de la jornada, marcada por la lluvia y las caídas, pero recalcó que tuvo fuerzas "para disfrutarla hasta el final".

"El inicio fue muy duro, hubo mucha lucha por la escapada. Por suerte, mis piernas no estaban igual que ayer, así que pudimos meternos en la escapada e intentar disfrutar de la etapa hasta el final. Estoy contento de cómo me sentí hoy. Sabíamos que teníamos dos corredores en la escapada, así que intentamos mantenernos juntos", explicó el primer uruguayo participante en el Giro y maglia rosa de la prueba.

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La labor de equipo le permitió al Astana llegar con el propio Silva y Scaroni en las primeras posiciones.

La subida final fue muy dura, pero aún quedaba bastante para la meta, así que preferimos mantenernos juntos para intentar continuar más tarde, pero resultó muy difícil. Por momentos, llovió mucho, incluso granizó. Fue un día muy frío y muy duro, pero conseguimos seguir adelante", concluyó. EFE

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