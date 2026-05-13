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Arrieta, sin palabras:"No sé qué decir, esta victoria significa mucho para mi"

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Redacción deportes, 13 may (EFE).- El español Igor Arrieta (Uharte Arakil, Navarra, 23 años) no se creía en la meta de Potenza que había sido el vencedor de la quinta etapa del Giro de Italia, después de una jornada marcada por la lluvia, las caídas e incluso un error de trazada que lo sacó de la carretera a 2 km de la llegada.

"No sé muy bien qué decir. Estoy muy, muy feliz de haber conseguido esta victoria, significa mucho para mí, sobre todo por la caída que eliminó a tres compañeros en la segunda etapa", dijo Arrieta al llegar a la meta.

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Tras sufrir una caída a 13 km de meta cuando marchaba escapado con el portugués y nuevo maglia rosa Afonso Eulalio, el navarro no perdió la esperanza, alcanzó a su rival e incluso superó un error al equivocarse de ruta a 2 de meta.

"No pensé que tuviera todo perdido después de la caída, necesitaba intentarlo hasta el final. Después de la dura etapa que hicimos nunca se sabe. Estaba completamente agotado en los últimos kilómetros, pero sabía que Eulálio también lo estaba, y ambos merecíamos la victoria, pero al final la conseguí yo", explicó.

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Tras el error en la trazada, Arrieta fue cuando vio que la etapa se le escapaba, pero faltaba el último intento.

"Cuando perdí a Eulálio en los últimos dos kilómetros pensé "es imposible", pero seguí presionando, vi que no podía ir más rápido que yo, y entonces, cuando lo alcancé, pensé 'joder, quizás pueda ganar una etapa'", concluyó. EFE

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EFE

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