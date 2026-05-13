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Canceladas las pruebas de 49er FX y Nacra 17 del Mundial por condiciones de viento extremo

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Redacción Deportes, 13 may (EFE).- Las condiciones de viento extremo condicionaron la segunda jornada del Campeonato del Mundo de las clases olímpicas de vela, celebrada este miércoles en las aguas de Quiberon (Francia), obligando a cancelar las pruebas en las clases 49er FX y Nacra 17 y a reducir a dos mangas, disputadas en condiciones de supervivencia, la competición en la categoría 49er.

En consecuencia, Patricia Suárez y Melania Henke conservan el liderato provisional en 49er FX cosechado en la jornada inaugural, mientras que la dupla formada por Paula Barceló y María Cantero continúa en tercera posición. La tercera tripulación española, formada por Alicia Fras y Elena Barrio, ocupa la décimo novena posición provisional.

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En Nacra 17, Joan Cardona y Nicole Van der Velden mantienen la décima plaza, mientras que Dani y Nora García de la Casa ocupan la vigésimo tercera plaza.

En cuanto a la clase de 49er, la única que pudo salir a navegar para disputar dos de las tres regatas previstas, los hermanos Martín y Jaime Wizner, vigentes campeones de Europa, continúan siendo los españoles mejor clasificados, ocupando la trigésimo sexta posición tras concluir octavos y decimosextos.

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Dos puestos por detrás de los Wizner se sitúan Conrad Konitzer y Antonio Torrado, en tanto que los hermanos Pol y Alex Marsans permanecen en la cuadragésimo quinta plaza.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la acción regresará mañana a los tres campos de regata establecidos en la bahía de Quiberon a partir de las 10:00 horas, con un programa que contempla hasta cuatro pruebas. Competirán primero las clases Nacra 17 y 49er FX, mientras que los 49er serán los últimos en entrar al agua. EFE.

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EFE

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