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Roca Rey reaparece este viernes en la feria de Jerez de la Frontera (Cádiz)

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Sevilla, 13 may (EFE).- El diestro Roca Rey reaparecerá este viernes, 15 de mayo, en el segundo festejo de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) compartiendo cartel con Sebastián Castella y Morante de la Puebla que, como el torero peruano, también retoma la actividad después de ser herido el pasado 23 de abril en Sevilla.

Así lo ha confirmado este mismo miércoles el matador limeño a través de un escueto comunicado en el que señala que reaparece en el coso jerezano "tras experimentar una evolución favorable en los últimos días".

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Roca ha tomado esta decisión después de probarse en el campo delante de un novillo. Ya se había medido estos días con becerras y había intensificado las sesiones de fisioterapia en la clínica de Coria del Río que dirige José Antonio Salas, especializado en la recuperación de este tipo de percances.

Roca Rey había sido herido en la plaza de la Maestranza el pasado 23 de abril por el quinto de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Toros de Cortés, que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos.

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El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza mientras la presidencia del festejo concedía las dos orejas que fueron llevadas por su banderillero Viruta a la propia enfermería. EFE

arm/vg/jlp

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EFE

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