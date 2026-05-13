3-0. El City alarga la Premier una jornada más

Londres, 13 may (EFE).- El Manchester City, pese a reservar muchos jugadores pensando en la final de la FA Cup, hizo los deberes contra el Crystal Palace, evita que el Arsenal pueda ser campeón contra el Burnley y la lucha por la Premier League se alargará como mínimo una jornada más.

Los de Pep Guardiola cumplieron los pronósticos ante un Palace que ya no se juega nada y que tiene todos los huevos puestos en la cesta de la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano, y obligan al Arsenal a seguir ganando, además de arrebatarles la posibilidad de cantar el alirón este lunes en el Emirates Stadium ante su gente.

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Los 'Gunners' necesitaban que el City pinchara contra el Palace para poder ser campeones contra el Burnley, pero los 'Sky Blues' no permitieron el tropiezo pese a la sorprendente alineación que puso Guardiola sobre el verde. El técnico español dejó en el banquillo a Erling Haaland, Jeremy Doku, y Rayan Cherki, con la mente puesta en la FA Cup del sábado contra el Chelsea. Guardiola sabe que ahí está la oportunidad de ganar un segundo título este año, mientras que la Premier queda a la espera de una debacle del Arsenal, al que le puede valer incluso con un empate en la última jornada si consigue un buen saco de goles ante el Burnley.

Pero aún con la unidad B, el City sacó el duelo adelante. Le costó media hora y un par de sustos en las piernas de Yeremy Pino, pero rompió el 0-0 cuando Phil Foden se inventó un taconazo en la frontal para habilitar a Antoine Semenyo y que este, con un disparo cruzado, superara a Dean Henderson.

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Respiró el Etihad, que se quitó una mochila de tensión de encima, y que se quedó mucho más tranquilo cuando ocho minutos después una combinación preciosa de Foden y Marmoush terminó en el 2-0.

El mediapunta inglés, en sus mejores minutos del curso, pinchó la pelota dentro del área y la movió hacia Marmoush, colocado en la frontal del área pequeña. El egipcio protegió muy bien el cuero de espaldas a portería y se giró para colarlo entre tres defensores. Dos asistencias para Foden, las primeras desde el 11 de febrero y segundo partido consecutivo marcando para Marmoush, que dio la cara como sustituto de Haaland, al que no se echó de menos este miércoles en la orilla azul de Mánchester.

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El 2-0 permitió al City aminorar y controlar el partido a su ritmo, sin prisas, sin forzar y pensando en la FA Cup, y aún así, llegó el tercero, en una jugada de Cherki definida por Savinho, mientras que el Palace no tenía motivo para morder. Su final de temporada apunta a Leipzig, donde el próximo 27 de mayo se enfrentarán al Rayo Vallecano en la primera final europea de su historia. Estos partidos de Premier son trámites para ellos.

Con los mismos partidos disputados y a dos jornadas para el final, el City tiene dos puntos menos que el Arsenal y la diferencia de goles se coloca a favor del City con +43 por el +42 del Arsenal. A los de Guardiola les queda viajar a Bournemouth y recibir en casa al Aston Villa, dos equipos que pelean por la Champions, en tanto que el Arsenal juega contra el ya descendido Burnley en el Emirates y acabará la liga en Selhurst Park contra el Palace, que tres días después disputará la final de la Conference League.

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- Ficha técnica:

3 - Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Gvardiol (Doku, m.58), Ait-Nouri; Nunes (Aké, m.58), Silva (Kovacic, m.79), Foden (Stones, m.82); Savinho, Semenyo y Marmoush (Cherki, m.79).

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0 - Crystal Palace: Henderson; Muñoz (Clyne, m.82), Canvot, Lacroix, Richards, Mitchell; Lerma, Hughes (Wharton, m.60); Pino (Sarr, m.60), Johnson (Kamada, m.75) y Mateta (Larsen, m.60).

Goles: 1-0. Semenyo, m.32, 2-0. Marmoush, m.40 y 3-0. Savinho, m.84.

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Árbitro: Stuart Attwell amonestó a Mitchell (m.52) y Kamada (m.81) por parte del Crytal Palace.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de la Premier League que fue aplazado por la participación del Manchester City en la final de la Copa de la Liga y que se ha disputado en el Etihad Stadium (Mánchester). EFE

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