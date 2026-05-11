Mourinho: "A partir del próximo lunes ya podré hablar sobre mi futuro"

Lisboa, 11 may (EFE).- El técnico José Mourinho ha asegurado hoy que el próximo lunes, día 18, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá finalmente "pronunciarse sobre su futuro", ya sea para seguir en el Benfica o para un hipotético regreso al Real Madrid.

En la rueda de prensa tras el empate contra el Braga (2-2), al responder a una pregunta de los periodistas sobre si mantenía la intención de seguir en el Benfica que había expresado el pasado mes de marzo, Mourinho descartó hablar del futuro cuando aún queda una jornada de la Liga por disputar.

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"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos", declaró el técnico.

"Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar 'aislado' en mi espacio de trabajo. (...) Hay un partido contra el Estoril (en la próxima ronda) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica", añadió. EFE

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