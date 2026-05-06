Investigan en Italia el desvío de fondos de una ONG para niños con cáncer a gastos personales y artículos de lujo

Agentes de carabinieri (REUTERS/Antonio Parrinello)

La justicia italiana investiga un caso de malversación que ha causado indignación en la provincia de Vercelli, al norte del país. Según señalan diversos medios, fondos destinados al tratamiento de niños con cáncer habrían sido utilizados para cubrir gastos personales y la compra de artículos de lujo por parte de los responsables de una reconocida organización benéfica local. La investigación, impulsada por los Carabinieri y la Policía Financiera, ha llevado a la ejecución de una orden de embargo preventivo por más de 135.000 euros.

El procedimiento, solicitado por la Fiscalía y avalado por el juez instructor del Tribunal de Vercelli, se centra en los delitos de malversación, blanqueo de capitales y autoblanqueo. Entre los investigados figuran los dos principales responsables de la entidad, inscrita en el Registro Nacional del Tercer Sector (Runts) y receptora de importantes donaciones incentivadas por la deducción fiscal del 5% por cada 1.000 euros. La organización tenía como supuesto objetivo recaudar fondos para hospitales de referencia nacional que atienden a jóvenes pacientes oncológicos.

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El escándalo ha reactivado el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en las organizaciones del Tercer Sector, especialmente en aquellas que gestionan fondos para causas sensibles como la salud infantil. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas y se esperan avances en la identificación de todos los responsables y en el rastreo del dinero desviado.

Los detenidos sustrajeron más de 140.000 euros en dos asaltos cometidos en cajeros de la provincia de Granada. Han sido detenidas seis personas. A dos de los detenidos se les vincula con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca. Se ha incautado un arma de fuego, 1.700 euros, 1,9 kilos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

Desvío sistemático de fondos

La investigación sobre la organización benéfica de Vercelli se inició debido a la falta de claridad sobre el destino del dinero recaudado y la ausencia de información transparente para los donantes y la administración tributaria. Los investigadores encontraron documentos que demuestran que sumas importantes terminaron en cuentas personales de los responsables y se gastaron en artículos de lujo y asuntos privados, completamente ajenos a la atención de niños con cáncer. Según un portavoz de la Fiscalía, las pruebas muestran “gastos que no se corresponden con los objetivos de la organización”.

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La operación conjunta entre los Carabinieri de la Compañía Vercelli y la Guardia di Finanza permitió descubrir irregularidades en la gestión financiera de la entidad y puso en evidencia un patrón repetido de desvío de fondos. El análisis de los movimientos bancarios confirmó las sospechas de un uso indebido del dinero donado. Además del embargo de los fondos, la Fiscalía ordenó registrar los domicilios de los sospechosos, la sede social y un local comercial que funcionaba supuestamente para recaudar fondos benéficos, pero cuyo uso real está bajo sospecha.

La unidad de control de blanqueo de capitales de la Guardia di Finanza en Domodossola también se sumó a las pesquisas, investigando posibles transferencias internacionales y la adquisición de bienes de alto valor por parte de los implicados. Las autoridades no descartan la participación de más personas ni la existencia de cuentas en el extranjero, por lo que la investigación sigue abierta y se espera que se amplíe a otras áreas y posibles colaboradores. Este tipo de casos siempre tienen una consecuencia muy negativa en la confianza de los ciudadanos, más allá del enorme daño sobre los afectados.

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