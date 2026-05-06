España

Investigan en Italia el desvío de fondos de una ONG para niños con cáncer a gastos personales y artículos de lujo

Se ha llevado a la ejecución de una orden de embargo preventivo por más de 135.000 euros

Guardar
Agentes de carabinieri (REUTERS/Antonio Parrinello)
Agentes de carabinieri (REUTERS/Antonio Parrinello)

La justicia italiana investiga un caso de malversación que ha causado indignación en la provincia de Vercelli, al norte del país. Según señalan diversos medios, fondos destinados al tratamiento de niños con cáncer habrían sido utilizados para cubrir gastos personales y la compra de artículos de lujo por parte de los responsables de una reconocida organización benéfica local. La investigación, impulsada por los Carabinieri y la Policía Financiera, ha llevado a la ejecución de una orden de embargo preventivo por más de 135.000 euros.

El procedimiento, solicitado por la Fiscalía y avalado por el juez instructor del Tribunal de Vercelli, se centra en los delitos de malversación, blanqueo de capitales y autoblanqueo. Entre los investigados figuran los dos principales responsables de la entidad, inscrita en el Registro Nacional del Tercer Sector (Runts) y receptora de importantes donaciones incentivadas por la deducción fiscal del 5% por cada 1.000 euros. La organización tenía como supuesto objetivo recaudar fondos para hospitales de referencia nacional que atienden a jóvenes pacientes oncológicos.

PUBLICIDAD

El escándalo ha reactivado el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en las organizaciones del Tercer Sector, especialmente en aquellas que gestionan fondos para causas sensibles como la salud infantil. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas y se esperan avances en la identificación de todos los responsables y en el rastreo del dinero desviado.

Los detenidos sustrajeron más de 140.000 euros en dos asaltos cometidos en cajeros de la provincia de Granada. Han sido detenidas seis personas. A dos de los detenidos se les vincula con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca. Se ha incautado un arma de fuego, 1.700 euros, 1,9 kilos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

Desvío sistemático de fondos

La investigación sobre la organización benéfica de Vercelli se inició debido a la falta de claridad sobre el destino del dinero recaudado y la ausencia de información transparente para los donantes y la administración tributaria. Los investigadores encontraron documentos que demuestran que sumas importantes terminaron en cuentas personales de los responsables y se gastaron en artículos de lujo y asuntos privados, completamente ajenos a la atención de niños con cáncer. Según un portavoz de la Fiscalía, las pruebas muestran “gastos que no se corresponden con los objetivos de la organización”.

PUBLICIDAD

La operación conjunta entre los Carabinieri de la Compañía Vercelli y la Guardia di Finanza permitió descubrir irregularidades en la gestión financiera de la entidad y puso en evidencia un patrón repetido de desvío de fondos. El análisis de los movimientos bancarios confirmó las sospechas de un uso indebido del dinero donado. Además del embargo de los fondos, la Fiscalía ordenó registrar los domicilios de los sospechosos, la sede social y un local comercial que funcionaba supuestamente para recaudar fondos benéficos, pero cuyo uso real está bajo sospecha.

La unidad de control de blanqueo de capitales de la Guardia di Finanza en Domodossola también se sumó a las pesquisas, investigando posibles transferencias internacionales y la adquisición de bienes de alto valor por parte de los implicados. Las autoridades no descartan la participación de más personas ni la existencia de cuentas en el extranjero, por lo que la investigación sigue abierta y se espera que se amplíe a otras áreas y posibles colaboradores. Este tipo de casos siempre tienen una consecuencia muy negativa en la confianza de los ciudadanos, más allá del enorme daño sobre los afectados.

Temas Relacionados

RobosPolicía EspañaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Mónica García, sobre la llegada del crucero afectado por el hantavirus: “Los españoles que están a bordo serán evacuados y trasladados a Madrid”

La embarcación llegará en tres días al puerto de Granadilla de Abona (Canarias), donde comenzará la repatriación de los pasajeros

Mónica García, sobre la llegada del crucero afectado por el hantavirus: “Los españoles que están a bordo serán evacuados y trasladados a Madrid”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Francia despliega el portaaviones Charles de Gaulle en el mar Rojo para estar listo ante una posible misión en Ormuz

El buque francés, junto a su escolta de barcos militares, se dirigen hacia las aguas del estrecho este miércoles para asegurar la libre navegación

Francia despliega el portaaviones Charles de Gaulle en el mar Rojo para estar listo ante una posible misión en Ormuz

Ni las almendras, ni el yogur: estos son los mejores alimentos para controlar el colesterol, según una dietista

Claire Trommenschlager, dietista citada por ‘Doctissimo’, explica que no hay una sola clave para controlar el colesterol, sino que requiere, además de una dieta saludable, incorporar hábitos saludables

Ni las almendras, ni el yogur: estos son los mejores alimentos para controlar el colesterol, según una dietista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

El fiscal señala que Pedro Sánchez “no era el número 1″ de la trama del ‘caso mascarillas’ y ve “posible” la rebaja de condena de Aldama pero la mantiene

ECONOMÍA

Los precios del MV Hondius, el crucero de lujo que ha sufrido un brote de hantavirus: hasta 1.400 euros la noche por una suite con balcón

Los precios del MV Hondius, el crucero de lujo que ha sufrido un brote de hantavirus: hasta 1.400 euros la noche por una suite con balcón

La actividad del sector privado español cae por primera vez en dos años y alerta de un posible enfriamiento de la economía

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%, según Funcas

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

DEPORTES

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido estuviese en la final de la Champions”

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’