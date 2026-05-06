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Francia despliega el portaaviones Charles de Gaulle en el mar Rojo para estar listo ante una posible misión en Ormuz

El buque francés, junto a su escolta de barcos militares, se dirigen hacia las aguas del estrecho este miércoles para asegurar la libre navegación

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Charles De Gaulle (REUTERS/Stefanos Rapanis)
Charles De Gaulle (REUTERS/Stefanos Rapanis)

Francia confirma el despliegue de su portaaviones Charles de Gaulle para estar listos en caso de iniciar una misión en el estrecho de Ormuz. El buque francés, junto a su escolta de barcos militares, se dirigen al mar Rojo este miércoles para asegurar la libre navegación. Junto a Reino Unido, Francia lleva semanas organizando encuentros con líderes mundiales con el objetivo de diseñar una estrategia conjunta que no conlleve unirse a los ataques estadounidenses contra Irán.

La flota ha cruzado el canal de Suez rumbo al sur del mar Rojo. La iniciativa busca restaurar la seguridad en el estrecho y proteger los intereses comerciales globales. El Ministerio de Defensa francés explica que, aunque no son parte directa del conflicto, reafirman su respeto del derecho internacional y la soberanía de los Estados involucrados. Desde el 28 de febrero, las fuerzas armadas francesas se han mantenido en una postura defensiva.

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Las Fuerzas Armadas de Francia explican que la presencia del Charles de Gaulle en el mar Rojo permite a París anticipar escenarios operativos, fortalecer las capacidades de respuesta y ofrecer alternativas diplomáticas y militares ante un posible agravamiento de la crisis. De esta manera, se unen a otros países, como Alemania, que han enviado recursos para actuar cuando lo consideren necesario y oportuno.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

Objetivos del portaaviones francés

La iniciativa ha surgido como respuesta a los riesgos que enfrenta la navegación en el estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito de petróleo y mercancías entre Asia, Europa y África. Francia trabaja junto a Reino Unido y sus aliados en la creación de un dispositivo de seguridad adaptado a la situación, buscando reforzar la protección de las rutas marítimas y garantizar el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

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Según explican las fuentes francesas, el despliegue del portaaviones permitirá evaluar el entorno regional de manera anticipada, integrar medios militares de países aliados en un marco defensivo y adaptado, y brindar nuevas opciones para la resolución de la crisis. Además, la presencia del grupo naval ha contribuido a la seguridad de los actores del comercio marítimo, proporcionando garantías adicionales en una zona de alto riesgo.

Portaaviones 'Charles de Gaulle' (Ministère des Armées)

Movimientos al margen de EEUU

El movimiento del grupo aeronaval francés ha seguido una línea independiente de las operaciones militares ya iniciadas en la zona. París ha remarcado que el objetivo central es garantizar la libertad de navegación y evitar una escalada que amenace el tráfico marítimo internacional, sin involucrarse en la actuación de Estados Unidos e Israel.

Antes de Francia, a principios de semana, Alemania realizó su propio despliegue. Decidió suspender temporalmente su contribución en el mar Egeo para trasladar el buque Mosel y el cazaminas Fulda al Mediterráneo, como parte de los preparativos ante una posible intervención internacional en el estrecho de Ormuz. El objetivo es reforzar la seguridad marítima, en coordinación con la OTAN y socios europeos, si la crisis se agrava.

El gobierno francés ha subrayado la coordinación con los países ribereños del mar Rojo y el golfo de Adén, así como con socios internacionales. La iniciativa permanece abierta a nuevos Estados que quieran sumarse a un marco defensivo y respetuoso del derecho internacional. El despliegue del Charles de Gaulle y sus escoltas evidencia la capacidad de reacción y cooperación ante escenarios de alta complejidad en Ormuz.

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