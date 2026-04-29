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Sánchez descarta un adelanto electoral y apuesta por ocho años más de Gobierno progresista

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Madrid, 29 abr (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha descartado este miércoles un adelanto electoral y ha subrayado que lo que necesita España son "ocho años más de Gobierno progresista".

En respuesta a una pregunta a una pregunta parlamentaria del diputado de UPN Alberto Catalán en la sesión de control al Gobierno en la que pedía a Sánchez "reflexionar" y convocar elecciones, el presidente ha dejado claro que las elecciones se convocarán "como dice la Constitución, en tiempo y forma, en 2027".

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El presidente ha asegurado que él "reflexiona y reflexiona" y que de ello saca como conclusión que su Ejecutivo ha impulsado una transición energética y digital, ha creado empleo y ha reducido la desigualdad "gracias al compromiso del Gobierno con la clase media" española.

Sánchez ha reconocido no obstante el "grave problema" de la vivienda, pero ha insistido que el Ejecutivo está "comprometido" para darle una solución.

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"Yo reflexiono, reflexiono, reflexiono y yo creo, sinceramente, después de mi reflexión, (...) que España lo que necesita son ocho años más de Gobierno progresista", ha incidido.

El presidente ha cargado además contra los acuerdos entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón, unos pactos llenos de "xenofobia, racismo, segregación y confrontación", según ha dicho.

Por su parte, el diputado de UPN ha afeado a Sánchez que la Constitución "sirva" para la convocatoria electoral pero no para presentar los presupuestos.

"Menos prepotencia y soberbia, menos cinismo e hipocresía, váyase, señor Sánchez, váyase, no solamente le hará un favor a su país, sino también a su propio partido", ha manifestado Catalán.

Además, le ha recriminado que llegó al Ejecutivo para "acabar con la corrupción" y, a su juicio, "ha caído en ella" porque "le acecha en su entorno, en su partido, en su Gobierno".

A su vez, ha cuestionado a Sánchez sobre si su intención es seguir para "gobernar de espaldas al Congreso", "pactar con los herederos de ETA" o aprobar "una regulación masiva de inmigrantes sin control y practicando una política exterior sectaria y sin consenso". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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