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Rufián pide al Gobierno presentar el decreto de vivienda cada semana y critica la falta de implicación del PSOE

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este miércoles al Gobierno que presente "constantemente" el decreto ley de vivienda "hasta que se cansen o la gente les pase por encima", después de que la norma fuera derogada esta martes por PP, Vox y Junts en la Cámara Baja, a la vez que ha criticado la falta de implicación del PSOE, que a su juicio "no ha puesto ganas".

En los pasillos del Congreso, el diputado independentista ha señalado que la izquierda "no está para decir a la derecha lo mala que es", sino que "está para ayudar a la gente". "Creo que lo de reflejar que la derecha es mala dura muy poquito. La izquierda tiene que estar para ayudar a la gente y esto hay que presentarlo (el decreto) cada vez que haga falta", ha señalado.

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Rufián ha cargado especialmente contra los de Carles Puigdemont, ya que a su juicio, con su voto "han puteado por intereses particulares" a 3.000 de millones de personas, entre ellos a medio millón de catalanes, por lo les han pedido que se lo expliquen.

JUNTS, POR LA PASTA

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Según ha explicado, los diputados de Junts se quejaron "de viva voz" por su discurso en el debate del decreto, en el que identificó a este partido con "la bandera de los 50 euros", pero no le da excesiva importancia, más allá del "salseo": "La derecha siempre se enfada", apostilla.

Pero también ha deslizado críticas al PSOE afirmando que "clama al cielo" y que, a su juicio, "no han puesto muchas ganas en que esto se apruebe". "Intervenir en el mercado no es un dilema, es un deber", ha subrayado.

Sobre si cree que la legislatura tiene ya pocos meses para concluir, Rufián ha afirmado que "desde el minuto uno, la aritmética es diabólica" y ha añadido que el Gobierno tiene "una mala salud de hierro". Además, ha señalado a Junts es el "desestabilizador de todo esto", aunque ha advertido de que "la alternativa es terrible", en referencia a un posible gobierno alternativo de PP y Vox.

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