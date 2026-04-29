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Cinco detenidos por robar relojes de lujo en Madrid, Puerto Banús y Benidorm

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Madrid, 29 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres acusados de robar relojes de alta gama en Madrid, Puerto Banús (Marbella, Málaga) y Benidorm (Alicante), uno de ellos valorado en medio millón de euros.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid, a los cinco arrestados se le imputan tres robos con violencia e intimidación y un hurto, y todos han ingresado ya en prisión provisional.

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La investigación comenzó el pasado 17 de abril, cuando se perpetró un robo con violencia de un reloj de lujo valorado en 500.000 euros en la puerta de un hotel situado en el distrito madrileño de Retiro.

Los investigadores constataron que dos días después ocurrió algo muy similar en un hotel situado en Puerto Banús, y en Benidorm el 22 de abril. También relacionaron los hechos con un robo perpetrado en el distrito madrileño de Centro el 27 de diciembre de 2025.

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Uniendo todas las pesquisas y gracias a la colaboración entre los investigadores los agentes descubrieron que los sospechosos se habían hospedado en unos apartamentos situados en Calpe (Alicante), donde fueron localizados y arrestados.

En los registros practicados se intervinieron dos relojes de alta gama y uno de imitación, sustraídos. Uno ya ha sido devuelto a su legítimo propietario. EFE

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