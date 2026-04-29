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Isabel Rodríguez dice que no bajará los brazos en lucha contra mercado salvaje de alquiler

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Madrid, 29 abr (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no va a bajar los brazos para regular el mercado "salvaje" del alquiler y ha condenado y reprobado la actitud de algunos grupos políticos que ayer no dieron su voto favorable para convalidar el decreto de vivienda.

Ha afirmado que desde esta mañana van a empezar a trabajar con medidas que van en la línea de la regulación, de los incentivos y de la movilización de vivienda para el alquiler, según ha señalado en una entrevista en TVE 1.

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En este sentido, cree que todos los grupos tienen que abrir su capacidad de acuerdo y asumir las tesis de otros para lograr esos acuerdos que tanto demanda la sociedad.

 Para aquellas personas que han solicitado la prórroga de sus alquileres mientras estaba vigente el real decreto, la ministra les ha mandado un mensaje de tranquilidad porque han quedado cubiertos por la vigencia del real decreto ley.

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Cree que si se llegara la judicialización habría que pleitear aunque considera que los tribunales van a estar a favor del derecho de acceso a la vivienda de estas personas y de la filosofía de esta norma.

En cualquier caso, la ministra ha ofrecido el teléfono el 047 para asistirles en sus dudas y asesorarles en caso de que definitivamente el asunto esté judicializado.

"Les vamos a acompañar, no están solos", ha señalado Rodríguez, que ha insistido en que se va a emplear en seguir trabajando porque el Congreso de los Diputados se tiene que hacer cargo de lo que hoy es un consenso social para parar este mercado "voraz" y dar estabilidad a las personas que viven de alquiler.

La ministra ha indicado que no hay un plan B sino medidas más estructurales para regular los alquileres de temporada, de habitaciones, adecuar las viviendas de Sareb, elevar la producción de vivienda en alquiler o adquirirla para ponerla luego en alquiler asequible.

Según la ministra, hoy los alquileres en España podrían estar congelados si no llega a ser por la negativa de las comunidades del PP a la ley de vivienda y, de cara a los próximos comicios en Andalucía, ha asegurado que los ciudadanos con su voto pueden decidir si quieren congelar su alquileres u optar por un Gobierno que lo obvia.

La ministra ha ofrecido todos los incentivos que estén en su mano y ha reconocido que ha participado en las negociaciones, como todo el Gobierno, en la defensa de este decreto. Ha asegurado que Sumar ha hecho un esfuerzo muy importante y que desde el PSOE han tenido la "generosidad" de haber ofrecido este liderazgo. "Esto no acaba hoy".

Tras la polémica que ha saltado en las últimas horas a raíz de una imagen creada por inteligencia artificial, la ministra no espera un giro del PNV en la relación de apoyo que mantiene con el Gobierno ya que, asegura, es un partido centrado al que no ve de aliado de la extrema derecha y del PP.

Respecto a Junts, reconoce que las relaciones son complejas y que aspira a que esta formación no se quede fuera de las soluciones de vivienda y al lado del PP y de Vox. EFE

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