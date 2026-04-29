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Feijóo y Vaquero (PNV) exigen a Sánchez que se implique para resolver la huelga de médicos que agrava la lista de espera

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El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se implique personalmente para acabar con la huelga de médicos y que, alertan, están agravando las listas de espera en la sanidad pública.

En la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso, Feijóo ha acusado a Sánchez de "despreciar" a estos profesionales de la Sanidad y le ha instado a reunirse con ellos ya que la ministra del ramo, Mónica García es "incapaz de gestionar nada".

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En los 10 meses de huelga, asegura, la listas de espera han aumentado "en más de dos millones de personas" y le ha reprochado que no se puede "legislar contra los médicos" al mismo tiempo que se defiende la sanidad pública.

"Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España, los médicos llevan diez meses en huelga. ¿Usted sabe cuántas operaciones y cuántas consultas se han anulado?", ha lanzado.

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Sánchez ha defendido que desde que está en La Moncloa ha multiplicado los fondos a las comunidades autónomas destinadas a financiar los servicios públicos y ha rechazado las críticas del PP que pretenden "quebrar" la universalidad de la sanidad pública junto a Vox, según ha advertido.

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