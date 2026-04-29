Rufián dice que el PSOE se equivoca al tensar al PNV y "copiar" a las juventudes del PP: "Es un mal negocio"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado el mensaje en redes del PSE bromeando con una imagen falsa de Aitor Esteban tirándose a la piscina y ha aconsejado a los socialistas no "copiar" las campañas en redes de Nuevas Generales, las juventudes del PP: "Es un mal negocio", avisa.

Rufián ha sido preguntado por la crisis entre el PNV y los socialistas a raíz de ese mensaje, que motivó la suspensión de una reunión de Esteban con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, el socialista Antonio Hernando.

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"Es un mal negocio copiar a las juventudes del Partido Popular", ha señalado, subrayando que "el PNV es un partido de pocas bromas". A su juicio, "evidentemente" en este caso se han equivocado los socialistas.