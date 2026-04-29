Los pactos de PP y Vox, la sanidad y la inmigración centran la campaña andaluza

Enrique Bermúdez

Málaga, 29 abr (EFE).- La precampaña electoral llega a su fin en Andalucía después de un mes en el que la duda de si será necesario un pacto entre PP y Vox, la disputa en torno a los servicios públicos, especialmente la sanidad, y las políticas de inmigración han centrado el debate político y seguramente lo seguirán haciendo durante la campaña que comienza este viernes.

PUBLICIDAD

Ha sido un mes con dispar presencia de los líderes nacionales, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado en dos ocasiones a María Jesús Montero; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado tres veces en Andalucía pero solo una con Moreno, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha multiplicado su presencia y ha recorrido todas las provincias menos Sevilla, con ocho actos.

El escenario hipotético de que el presidente de la Junta y candidato a la reelección en los comicios del 17 de mayo, Juanma Moreno, necesitara a Vox para gobernar es algo que han usado desde ambos lados del espectro político, tanto el propio líder del PP para llamar al voto útil que concentre los apoyos, como la izquierda para lanzar un 'aviso' sobre lo que creen que supondría.

PUBLICIDAD

Los recientes pactos en Extremadura y Aragón, con la "prioridad nacional" incluida, han profundizado en estas posiciones, como también en la de Vox, que ha basado gran parte de su estrategia preelectoral en su rechazo a lo que considera inmigración "ilegal".

Antes de que el viernes comience oficialmente la campaña electoral, Moreno está llamando al voto útil para evitar lo que él ha calificado como "lío", "trance", "inestabilidad" o "bloqueo", algo a lo que ha añadido la "polvareda" de la 'prioridad nacional'.

PUBLICIDAD

La candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha advertido de que Moreno "hace lo mismo" que en comunidades donde se está pactando con Vox, y ha criticado el "vodevil" del presidente andaluz con ese partido.

Por su parte, los partidos más a la izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, hacen un llamamiento a "frenar" las políticas "de extrema derecha" que se pueden implantar en la comunidad.

PUBLICIDAD

La sanidad pública ha copado un lugar protagonista durante la precampaña y previsiblemente seguirá así durante la campaña oficial. Ha estado presente ante los micrófonos, en el atril de los actos públicos pero también en la calle, con una manifestación convocada por las mareas blancas a la que se sumaron los partidos de izquierda.

La precampaña se inició con un acuerdo entre la Junta y los sindicatos que incluye un nuevo modelo profesional con mejoras salariales para los profesionales sanitarios, aunque los partidos de izquierda mantienen la sanidad pública como su caballo de batalla.

PUBLICIDAD

Montero, que fue consejera de Salud en la etapa socialista, hace girar su campaña en torno a la defensa de la sanidad pública y su principal propuesta es la cita médica garantizada antes de 48 horas.

Por Andalucía y Adelante denuncian el "afán privatizador" de Moreno y anuncian planes para recuperar la sanidad pública. Además, ningún partido de izquierdas se 'olvida' de la crisis de los cribados de cáncer, el principal problema de la legislatura para Moreno.

PUBLICIDAD

En materia de infraestructuras, ha sido el PP el que más utilizado su discurso para denunciar el "maltrato" con Andalucía, con ejemplos como la "desconexión" ferroviaria por AVE de la provincia de Málaga.

La inmigración ha sido el elemento central de Vox, con discursos contra lo que ellos consideran "inmigrantes ilegales", contra el "efecto llamada" de la izquierda y contra el "buenismo" de Moreno, al que incluso Abascal denominó como "Juanma Moruno".

PUBLICIDAD

Los temas electorales de Andalucía se han visto salpicados por los juicios en Madrid del caso Kitchen y del caso Ábalos, o la comisión en el Senado sobre la SEPI, ante la que declaró Montero.

Además de la presencia de Sánchez, Feijóo y Abascal, el líder federal de IU, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, también se vio arropado en un gran acto en Sevilla por los ministros Mónica García, Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy.

PUBLICIDAD

Adelante Andalucía, sin embargo, es una formación sin estructura nacional y que defiende el hecho de no "depender" de eso.

Los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero también han hecho acto de presencia en la precampaña, aunque en diferentes escenarios: el primero compartió un coloquio con Juanma Moreno sobre Cayetana de Alba y el segundo un mitin con Montero.

Muchos sondeos con resultados similares

La precampaña andaluza ha estado salpicada casi a diario de sondeos en medios de comunicación y barómetros de institutos públicos como el CIS o el Centra, que dibujan un panorama parecido: Juanma Moreno estaría rondando la mayoría absoluta y la duda sería si necesita o no a Vox.

Según el CIS de final de abril, Moreno obtendría el 46,3 por ciento de los votos, que le otorgarían 55 diputados como escenario más probable, los justos para revalidar la mayoría absoluta.

El PSOE tendría 31 diputados (uno más); Vox perdería uno y se quedaría con 13; Adelante arrebataría el cuarto lugar a Por Andalucía, con seis escaños, y la formación que lidera Maíllo se quedaría con cuatro, según el CIS.

Por su parte, el barómetro del Centra, organismo dependiente de la Junta, le dio a mediados de mes a Moreno entre 54 y 57 diputados, por lo que podría revalidar la absoluta (que son 55); dejaría al PSOE con su peor resultado histórico (26-27) y Vox podría subir hasta 20. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)