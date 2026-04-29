Feijóo dice a Sánchez que merecería estar sentado en el banquillo en el que está Ábalos

Madrid, 29 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo se han enzarzado este miércoles en un debate sobre la sanidad pública salpicado con acusaciones del líder del PP al jefe del Ejecutivo que le han llevado a asegurar que merece estar sentado en el banquillo en el que lo está José Luis Ábalos.

Sánchez y Feijóo han protagonizado un cara a cara en el Congreso que el presidente del PP ha iniciado calificando de "espeluznantes" las imágenes del Comité Federal del PSOE de 2016 por el "presunto pucherazo" que hubo en él y que ha dicho que fue el preludio de toda la carrera política del jefe del Ejecutivo.

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Desde entonces ha subrayado que no ha parado de perder elecciones, gobierna sin mayoría y sin presupuestos y no tiene ningún respeto a la democracia.

Además, ha resaltado que en esta jornada coinciden dos "hitos", el primero de ellos que el exministro José Luis Ábalos está sentado en el banquillo.

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"El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno. Solo por eso -ha apostillado- merecería estar usted sentado allí".

El segundo hecho al que se ha referido es la huelga de médicos y de la que ha dicho que Sánchez es el responsable pese a que ha considerado que ni siquiera sabe por qué hay esa movilización de los facultativos.

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Ante ello, Sánchez ha recordado que su Gobierno ha dado 300.000 millones de euros más a las comunidades que los que dio el Ejecutivo de Mariano Rajoy para financiar los servicios públicos, entre ellos la sanidad.

Para el presidente del Gobierno, PP y Vox engordan las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio en la sanidad privada.

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Sánchez ha recordado que la pregunta presentada por Feijóo quería saber a qué intereses sirve el Gobierno, y él ha explicado que sirve a los españoles creando puestos de empleo, subiendo las pensiones, rebajando los precios de la energía y defendiendo el respeto del derecho internacional y que se rompa el acuerdo de asociación entre la UE e Israel.

"Lo que estamos haciendo es defender y servir al sentido común y a los derechos humanos en nuestro país y en el planeta. Servir a la mayoría social de este país, y eso lo hemos hecho siempre con su voto en contra o poniéndose de perfil", ha añadido antes de insistir en que el Gobierno sirve a la mayoría y el PP "a los de siempre, a la élite de este país".

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Feijóo ha insistido con la situación de la sanidad preguntando si se va a reunir con los médicos y asegurando que se han incrementado las listas de espera en dos millones de personas, y ha recalcado que no se puede legislar contra los médicos al tiempo que se defiende a la sanidad pública.

Además, ha aprovechado para recordar el apagón eléctrico de hace un año y el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero.

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A esa intervención, el presidente del Gobierno ha vuelto a responder defendiendo la gestión de su Ejecutivo en materia de sanidad y recordando la inversión en maquinaria y equipamientos, la eliminación de copagos o la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, algo que ha lamentado que el PP quiera quebrar con sus acuerdos con Vox. EFE

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