Desactivada una red digital que facilitaba el acceso ilegal a retransmisiones de fútbol

Madrid, 29 abr (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han neutralizado un entramado digital que facilitaba el acceso no autorizado a retransmisiones en directo de los partidos de fútbol de Primera y Segunda división y una persona ha sido investigada por estos hechos.

Se trata de un varón que distribuía las instrucciones, manuales y enlaces de los partidos de fútbol de LaLiga EA Sports (Primera División) y LaLiga Hypermotion (Segunda) mediante un canal de mensajería que superaba los 26.000 seguidores de manera activa, según informó este miércoles la Comandancia de Madrid en un comunicado.

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La investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por parte de los representantes legales de LaLiga y de la empresa de telefonía perjudicada, en este caso Telefónica.

Tras un primer análisis se logró identificar un 'software' legítimo, diseñado para ser ampliable y programable, que estaba utilizándose con fines delictivos.

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Sobre este 'software' se programaron componentes específicos que dirigían a las fuentes audiovisuales sobre los partidos de fútbol, sorteando las medidas de protección y de seguridad.

Tras analizar más de 91.000 archivos y alrededor de 25.000 líneas de código, los agentes consiguieron reconstruir el funcionamiento del sistema e identificar su estructura operativa.

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Una vez efectuado el análisis de fuentes abiertas, así como el rastreo de la actividad digital entre los diferentes canales de comunicación y las redes sociales, se identificó a un varón que fue investigado por un supuesto delito contra la propiedad intelectual y otro relativo al mercado y los consumidores.

Además del perjuicio económico, la instalación del 'software' desconocido en los dispositivos electrónicos de los usuarios, abre la puerta a diferentes tipos de 'malware' o virus, lo que puede permitir el robo de datos y el acceso no autorizado a los mismos.

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La desactivación del entramado digital ha sido posible gracias a la colaboración entre las entidades privadas y organismos públicos especializados, señala la Guardia Civil. EFE