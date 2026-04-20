Casi 3 de cada 4 españoles están a favor de la prórroga de alquileres, según un estudio

Madrid, 20 abr (EFE).- Casi tres de cada cuatro españoles (el 73,6 %) están a favor de la prórroga de dos años para los contratos de alquiler, incluida en el decreto ley que tiene que convalidarse el 28 de abril en el Congreso, según estudio del Ateneo del Dato financiado por el grupo La Izquierda del Parlamento Europeo.

El estudio, encargado por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, indica que el 93,4 % de los encuestados considera que los alquileres tienen precios altos o muy altos, independientemente de si son inquilinos o propietarios; y que casi la mitad se replantearía su voto si su partido se opusiera a esta medida, incluido un tercio de los votantes del PP y de VOX.

Los resultados muestran el porcentaje de apoyo que tiene esta prórroga entre los votantes de los diferentes partidos, de forma que los que más la respaldan son los votantes de Sumar (un 91 %) y los del PSOE (un 81 %), aunque destaca también el apoyo mayoritario que tiene entre los votantes del PP (un 65 %) y de Vox (un 60 %).

Asimismo, el estudio analiza la predisposición a replantearse el voto en caso de que el partido apoyado se oponga a esta medida en el Congreso y un 48,7 % afirma que lo haría "mucho" o "bastante".

Entre los votantes del PP esta cifra se sitúa en torno al 32 % y entre los de Vox en torno al 36 %.

Por otra parte, la encuesta refleja que nueve de cada diez españoles (el 93,4 %) consideran que los alquileres tienen precios altos o muy altos, una percepción que, según este estudio, es compartida tanto por aquellos que son inquilinos (95,5 %) como por quienes son propietarios (92,9 %), tanto aquellos que tienen hipoteca como los que no.

Además, un 48,6 % de los encuestados reconoce que ellos mismos o alguien de su entorno ha cambiado de vivienda en los últimos años por la subida de la renta o la no renovación del contrato, y un 81,4 % cree que, al finalizar un contrato de arrendamiento, los precios de los alquileres subirán o no se ofrecerá la posibilidad de renovar el contrato.

La encuesta fue realizada entre el 10 y el 16 de abril, cuando la prórroga ya estaba en vigor y, según Sumar, miles de inquilinos ya la habían solicitado por burofax, con una muestra de 2.200 personas. EFE