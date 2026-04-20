Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias declaran como perjudicados por la operación Kitchen

Madrid, 20 abr (EFE).- Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias declaran este lunes en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional como perjudicados por esta supuesta trama parpolicial para sustraer al extesorero documentación sensible para el PP y para sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido.

El matrimonio ejerce la acusación particular en esta causa y solicita 41 años de cárcel para los dos principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez. Junto a ellos se sientan en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos el que fuera su chófer Sergio Ríos, al que la trama captó de confidente. Para él la familia Bárcenas pide 33 años de cárcel con la agravante de abuso de confianza.

Dado que Bárcenas y su mujer son testigos en este juicio ninguno de ellos ha podido estar presente en las seis jornadas que ya se han celebrado, con el fin de evitar que puedan escuchar lo que han relatado otros testigos y que su declaración no resulte condicionada por esos testimonios.

Una vez que declare, Bárcenas podrá asistir al resto de sesiones del juicio y presenciar si lo desea la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la de la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal, previstas para el jueves.

En su comparecencia, Bárcenas expondrá cómo conoció años después la existencia de esta trama de espionaje a él y su familia y relatará las supuestas presiones que asegura haber sufrido durante su ingreso en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real en julio de 2013 tras descubrirse la fortuna que tenía oculta en Suiza.

Su mujer prestará testimonio acerca de los seguimientos y otras circunstancias sospechosas que pudo observar en su entorno en esa época. Según ha declarado un policía, ella misma detectó que la estaban siguiendo y avisó al 091, lo que les obligó a retirar el dispositivo de vigilancia alrededor del domicilio del exteroreso.

Uno de los hitos de Kitchen fue el allanamiento del taller de pintura de Rosalía Iglesias para sustraer documentos de su marido y que reconoció en instrucción uno de los principales protagonistas de esta operación, el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, que ha sido eximido de ser juzgado por motivos de salud.

También el volcado en un VIPS de Madrid de tres dispositivos sustraídos a Bárcenas temporalmente por el chófer, que luego los devolvió a su lugar.

Un agente experto en informática fue el encargado de proceder a la extracción de su contenido en dicha cafetería a la que acudió acompañado de su jefe y en la que se encontraron con García Castaño y un confidente de éste, que, si bien en ese momento no supieron de quién se trataba, al estallar el caso Kitchen dedujeron que podría tratarse de Sergio Ríos, "pero sin certeza", según declararon.EFE