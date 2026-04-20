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El Motagua se afianza en el liderato en Honduras seguido de cerca por el Olimpia

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Tegucigalpa, 19 abr (EFE).- Motagua se consolidó este domingo como líder solitario del torneo Clausura de Honduras al vencer por 2-1 al Juticalpa, resultado que le permite cerrar la decimonovena jornada con una ventaja de tres puntos sobre su escolta más cercano, Olimpia, vigente campeón.

Las 'Águilas' del Motagua, que dirige el español Javier López, se impusieron con goles del hondureño Jefryn Macías (m.52) y del brasileño John Kléber de Oliveira (m.73).

El Juticalpa, del técnico argentino Mauro de Giobbi, se había adelantado provisionalmente, por medio de Josué Villafranca, al minuto 47.

Con este triunfo, el Motagua suma 35 puntos, tres más que el Olimpia, bajo el mando del uruguayo Eduardo Espinel, que el sábado derrotó por 3-1 al Choloma.

Jorge Álvarez, José Mario Pinto y Clinton Bennet firmaron la victoria del Olimpia. Por Choloma, sexto con 20 unidades, descontó Marco Tulio Aceituno, de penalti.

Platense goleó por 4-1 al Universidad Pedagógica en un encuentro en el que se consagró Edwin Solani Solano, quien marcó un triplete.

Erick Puerto selló la cuenta para Platense, que tiene al hondureño Raúl Cáceres en el banquillo, mientras que Kilmar Peña anotó el único tanto de los universitarios.

El Olancho derrotó por 1-0 al Victoria, que dirige el argentino Héctor Vargas, gracias a un agónico gol de Clayvin Zúñiga en el tramo final del encuentro.

Zúñiga sentenció el partido en el minuto 87, un resultado que permite a los "Potros" del Olancho escalar a la cuarta posición con 30 puntos.

Con esta victoria, el equipo se sitúa a solo una unidad del Real España, que comanda el costarricense Jeaustin Campos y que no tuvo actividad en esta jornada.

Marathón, del argentino Pablo Lavallén, reforzó sus aspiraciones de clasificar a la liguilla del torneo al vencer el sábado por 1-0 al Génesis.

Un solitario gol de Odín Ramos, al minuto 17, sentenció un duelo que mantiene al "Monstruo Verde" del Marathón en la quinta posición con 25 puntos.

Por su parte, el Génesis, que tiene el portugués Fernando Mira como timonel, quedó relegado a la octava plaza con 16 unidades, prácticamente sin opciones de acceder a la siguiente fase del campeonato. EFE

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