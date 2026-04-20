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Pedro Sánchez clausura el acto del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad

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Madrid, 20 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este lunes el acto institucional con el que se conmemora el 40 aniversario de la aprobación de la normativa que dio lugar al sistema sanitario público, equitativo y universal, la Ley General de Sanidad, impulsada por el exministro socialista Ernest Lluch.

Al acto, que empezará a las 12:30 y será cerrado por el jefe del Ejecutivo, asistirán además los ministros de Sanidad, Mónica García; Hacienda, Arcadi España; Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, e Infancia y Juventud, Sira Rego.

En él se conmemorarán los 40 años de la ley que consagró el derecho universal a la sanidad y que vio la luz el 25 de abril de 1986, así como a su impulsor, el exministro Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000.

Se hará mediante dos mesas redondas, una dedicada a analizar cómo se gestó esta ley, y en la que intervendrán la exministra de Sanidad socialista Elena Salgado, y Rosa Lluch, hija de Ernest lluch; y otra en la que médicos, enfermeras y pacientes abordarán lo que ha supuesto la normativa.

Recientemente, el Congreso aprobó, con los únicos votos desfavorables de Vox, una proposición no de ley destinada a reconocer la figura del exministro de Sanidad y su Ley General de Sanidad, que sentó las bases para construir un sistema de sanidad de cobertura universal, público y de acceso gratuito en igualdad de condiciones.

El texto emplazaba al Gobierno a promover el reconocimiento institucional del 40 aniversario de la aprobación de 'la Ley General de Sanidad a través de la celebración de actos conmemorativos, jornadas y exposiciones que difundan su valor y su impacto en la modernización del sistema sanitario, reconocer la figura de Ernest Lluch y defender el papel de los profesionales sanitarios. EFE

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