Este lunes calor en la Península y en el nordeste tormentas fuertes con granizo

Madrid, 20 abr (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, un nuevo día de temperaturas altas para el mes de abril en buena parte del país, aunque habrá tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas de viento muy fuertes y posibilidad de granizo en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos.

En general apenas variarán las temperaturas el lunes, salvo en Canarias en donde habrá un notable descenso térmico, de más de seis grados. Es previsible un descenso de las máximas también en el litoral gallego y en el Ampurdán.

En cuanto a las mínimas, subirán en el interior del País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y apenas variarán en el resto de zonas.

La inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales.

En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Se prevé una entrada de calima en la península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo.

El viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

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- Galicia: intervalos nubosos al principio, tendiendo a nuboso o cubierto. Probables brumas en la madrugada en el litoral sin que se descarten bancos de niebla aislados. Ligera presencia de calima hacia el final de la tarde. No se descarta algún chubasco débil y disperso por la tarde en las montañas de Lugo y Orense. Temperaturas mínimas en ligero descenso en zonas bajas y en el litoral y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en el litoral de A Coruña y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable.

- Asturias: intervalos nubosos, además de nubes de evolución en las horas centrales, que tienden por la tarde a nuboso o cubierto. Probables brumas matinales en el litoral sin que se descarten bancos de niebla asociados. Ligera presencia de calima hacia el final de la tarde. Chubascos dispersos en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Viento flojo variable en el interior y predominantemente del este en el litoral.

- Cantabria: Intervalos nubosos, acompañados de nubes de evolución en las horas centrales, que tienden a nubosos o cubiertos por la tarde. Probables brumas en el litoral en la primera parte del día sin descartar bancos de niebla asociados. Ligera presencia de calima hacia el final de la tarde. No se descartan chubascos dispersos en el interior por la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo variable en el interior y de componente este en el litoral que rola a noreste por la tarde.

- País Vasco: intervalos nubosos acompañados de nubes de evolución en las horas centrales, más abundantes por la tarde. Probables brumas matinales y vespertinas en el litoral sin descartar bancos de niebla asociados. Ligera presencia de calima hacia el final de la tarde. Chubascos dispersos en el interior por la tarde que no se descartan tormentosos, más frecuentes en el este. Temperaturas sin cambios o en ascenso ligero, que será más acusado en las mínimas en la Rioja Alavesa y en las máximas en las provincias litorales. Viento flojo variable en el interior y de componente este en el litoral que rola a noreste por la tarde.

- Castilla y León: poco nuboso con nubes altas e intervalos de nubes bajas en el extremo nororiental por la mañana; nubosidad de evolución por la tarde con probables chubascos y tormentas, principalmente en zonas de montaña. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable o del suroeste flojo, con intervalos más intensos y rachas fuertes

- Navarra: intervalos nubosos, más abundantes por la tarde, acompañados de nubes de evolución en las horas centrales. Ligera presencia de calima hacia el final de la tarde. Lluvias y chubascos tormentosos por la tarde, más frecuentes en el tercio norte y la Ribera del Ebro. Temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en la Vertiente Cantábrica; máximas en ascenso en la Vertiente Cantábrica y menos acusado o incluso sin cambios en el resto. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en la segunda parte del día.

- La Rioja: poco nuboso con nubes altas e intervalos de nubes bajas hacia el noroeste por la mañana y nubosidad de evolución por la tarde, con probables chubascos y tormentas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el valle. Viento del suroeste tendiendo a noreste, flojo, más intenso con rachas fuertes en zonas de tormenta.

- Aragón: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta por la tarde, con baja probabilidad de que sean localmente fuertes y sin descartar que se extiendan a zonas colindantes de manera dispersa y menos intensa. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de moderado por la tarde.

- Cataluña: cielo poco nuboso o despejado; en el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con chubascos acompañados de tormenta por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes y sin descartar que se extiendan a zonas colindantes de manera dispersa y menos intensa; en el litoral, intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente sur con intervalos de moderado.

- Extremadura: intervalos de nubes altas y nubes de evolución diurna.Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur o variable, flojo en general.

- Madrid: poco nuboso, con intervalos de nubosidad alta a partir de mediodía y nubosidad de evolución diurna especialmente en la sierra, donde no se descarta algún chubasco disperso que podría ir acompañado de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, con régimen de brisas, predominando el suroeste durante las horas centrales.

- Castilla-La Mancha: poco nuboso, con intervalos de nubosidad alta a partir de mediodía y nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña y algunas zonas llanas de la mitad este. En las sierras de la mitad oriental no se descarta que se produzcan chubascos dispersos acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios, con ascensos ligeros en el cuadrante sureste. Viento flojo variable predominando el suroeste durante las horas centrales.

- Comunidad Valenciana: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde; en el litoral, intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado.

- Murcia: cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde.

- Baleares: cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. Baja probabilidad de algún banco de niebla preferentemente en Menorca y Mallorca. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente sur, con brisas costeras durante las horas centrales del día.

- Andalucía: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Nubes bajas matinales en el área del Estrecho. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables. Levante moderado en el Estrecho.

- Canarias: en las islas orientales, poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos de madrugada y por la noche. En las islas occidentales, poco nuboso en zonas altas y nuboso en el resto, abriendo amplios claros durante las horas centrales. Calima en altura en remisión, más persistente en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas en ligero a moderado descenso, localmente notable en las máximas de zonas bajas. Viento del oeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste, y en zonas altas, de las islas montañosas, con probables rachas muy fuertes en Las Cañadas del Teide de madrugada. EFE