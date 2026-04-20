El viaje del papa a España centra la última Plenaria de los obispos antes de la visita

Madrid, 20 abr (EFE).- Los obispos españoles celebran desde este lunes la 129º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la última que tendrá lugar antes de que León XIV visite España del 6 al 12 de junio en la que será la primera estancia de un papa en territorio español en quince años tras el viaje de Benedicto XVI en 2011.

El presidente de los obispos españoles, el cardenal Luis Argüello, pronunciará el discurso inaugural de la Plenaria a partir de las once de la mañana, y a continuación intervendrá el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo.

En la reunión, uno de los coordinadores nacionales del viaje del papa a España, Fernando Giménez Barriocanal, informará sobre cómo se están desarrollando los trabajos de organización de la visita, que tendrá etapas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Los primeros eventos confirmados en la agenda de León XIV son cuatro actos multitudinarios. En Madrid, una gran vigilia de oración con jóvenes el sábado de su llegada, y al día siguiente, la celebración de la Santa Misa y una procesión eucarística por la festividad del Corpus Christi.

En su etapa en Canarias habrá dos misas: la primera, el 11 de junio, en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas; y la segunda, el 12, en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife.

Por otra parte, en el orden del día también está previsto que el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores presente las actividades de prevención y formación realizadas durante 2025.

Precisamente, desde el pasado 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia cuyos casos hayan prescrito pueden acudir al nuevo sistema mixto acordado entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

La celebración de esta Asamblea Plenaria se produce una semana después de haberse conocido que el Vaticano ha archivado la denuncia contra el obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por presuntos abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe (Madrid) en la década de los 90. EFE