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Vox critica el "colapso" sanitario y afirma que más de un millón de andaluces están en lista de espera

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha criticado este sábado el "colapso" que sufre la sanidad en la comunidad asegurando que hay "más de un millón de andaluces que están en listas de espera".

"Los andaluces estamos en la cola de las operaciones en nuestra nación, y esto pasa porque al señor (Juanma) Moreno Bonilla --presidente de la Junta y del PP-A-- no le importa la atención sanitaria que recibimos, y ya se ha olvidado de lo del cribado del cáncer de mama y de que hace unos pocos días fuentes del Ministerio de Sanidad informaron que en Andalucía hay decenas de miles de mujeres que están esperando una prueba ginecológica", ha manifestado Gavira, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

El candidato de Vox ha recriminado al Gobierno central y a la Junta que "viene cualquiera de fuera de Andalucía y al día siguiente se le empadrona, y a los dos días ya está cobrando las ayudas, pero los mayores andaluces fallecen esperándolas".

"El señor Moreno no quiere entrar en la regularización masiva de inmigrantes que ha hecho el señor (Pedro) Sánchez --presidente del Gobierno--, y no entra a hablar de la regularización porque está conforme con ella", ha apuntado.

Gavira ha asegurado que "el colapso" que se ve en la atención sanitaria se ve también en "el empleo, en la vivienda y por supuesto en la seguridad. La conclusión de todo esto es ¿por qué el señor Moreno Bonilla no quiere hablar de esto?", ha preguntado el representante de Vox.

Y ha asegurado que Moreno "no quiere hablar porque no le interesan los problemas fundamentales de los andaluces". Además, ha recriminado que el PP tampoco quiera hablar de la dependencia. "Siete mil andaluces han fallecido durante el año 2025 esperando las ayudas de dependencia", apuntan desde Vox.

"El señor Moreno Bonilla no entra a hablar de lo que ha pasado en Montefrío (Granada), no ha entrado en la violación de esa chica que tenía leucemia en Zafarraya (Granada), no entra en la agresión que ha sufrido una chica en una parada de autobús aquí en Algeciras (Cádiz), no entra en la sentencia que hemos conocido hoy en Écija (Sevilla) de una violación en manada, y no entra por supuesto en el colapso en el que están los servicios de Andalucía por culpa de la inmigración masiva", ha añadido el dirigente de Vox en Andalucía.

"Lo que el 17 de mayo nos jugamos los andaluces es, si vamos a tener un gobierno en Andalucía, un gobierno regional que ponga primero y cuya prioridad sean los andaluces", ha concluido Gavira en referencia a las elecciones autonómicas que se celebrarán dentro de un mes.

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