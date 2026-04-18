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Junts dice ocupar la "centralidad" a la que ha "renunciado" el Govern de Illa

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Barcelona, 18 abr (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho este sábado que su partido ocupa "el carril central" de la política catalana, porque afronta los problemas "sin apriorismos" y lo hace "entre un extremo y otro", mientras que ha acusado al Govern de Salvador Illa de "renunciar" a esta centralidad.

En su intervención en el consejo nacional del partido, Turull ha afirmado que el ejecutivo socialista abandona la centralidad al rechazar "bajar los impuestos que ahogan a las clases medias y trabajadoras del país".

"Este es un Govern que no gobierna y que solo recauda" y que, además, "es incapaz de mejorar los servicios públicos de los catalanes", ha afirmado Jordi Turull.

Turull ha dicho que Junts se ha sentido "solo" en los últimos meses pero que poco a poco el malestar generado por la acción del Govern se va explicitando, en referencia a las protestas de sanitarios, profesores o agricultores.

Turull ha resaltado la "coherencia" de Junts y ha criticado el "espectáculo" de otras formaciones políticas que "retuercen sus discursos a golpe de martillo para quedar bien con sus intereses electorales", en alusión implícita al PSC, a Comuns y a ERC.

En un contexto en el que "el rigor y la verdad ya no parecen importantes", ha criticado cómo los socialistas han "pactado" los presupuestos de Ripoll (Girona) con Aliança Catalana, al facilitar sus dos ediles, que ya han renunciado al acta tras reconocer su "error", la aprobación de las cuentas del gobierno de Sílvia Orriols.

También ha censurado a "algunos progresistas y algún independentista que adoptan sin manías el argumentario de Ciudadanos sobre el catalán".

Ha denunciado que el Gobierno central -y en concreto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun- se ha puesto de perfil en el caso de las pinturas de Sijena y también ha arremetido contra el frente común progresista que reclama el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, "para salvar a España de no sé qué". EFE

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