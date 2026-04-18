Dos trabajadores se encaraman a una grúa para exigir el pago de sus salarios en Burgos

Burgos, 18 abr (EFE).- Dos trabajadores de la construcción se han encaramado este sábado a una grúa, a unos cuarenta metros del suelo, para exigir el pago de sus salarios, en el barrio Fuentecillas, en el parque de los Ochos de la capital burgalesa.

Hasta el lugar del suceso, que ha comenzado sobre las 11.30 horas, se han trasladado agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia.

Las razones de la protesta obedecen a que los trabajadores, de origen extranjero, están sin contrato, llevan tres meses sin cobrar y residen en una vivienda que tienen que pagarse ellos, según han explicado a EFE fuentes del sindicato CC. OO.

Para tratar de que depongan su actitud, se encuentra halando con los dos operarios un policía y un integrante de este sindicato que habla árabe, el mismo idioma que los protagonistas de la protesta.

La negociación con los dos trabajadores se está llevando a cabo desde la cesta de los bomberos, donde han subido tanto el agente como el sindicalista. EFE

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