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Tres marchas exigen inversiones que eviten "el desmantelamiento" de sanidad pública vasca

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Bilbao, 18 abr (EFE).- Un total de 68 organizaciones en defensa de la sanidad pública, con el apoyo de sindicatos y partidos como EH Bildu, Podemos y Sumar, se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas para exigir inversiones que eviten "el desmantelamiento de Osakidetza" y han reclamado la dimisión del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez.

En Bilbao, la marcha ha partido de la plaza del Sagrado Corazón y un millar de personas han recorrido la Gran Vía para finalizar ante el Teatro Arriaga. Durante el recorrido se han escuchado lemas como "recortar en sanidad es un acto criminal", "inversiones necesarias en atención primaria" y gritos exigiendo la dimisión del consejero.

La marcha de Vitoria también se ha desarrollado al mediodía y en San Sebastián habrá una convocatoria similar por la tarde.

En declaraciones a los medios, el portavoz de las organizaciones convocantes José Ignacio Martínez ha denunciado "el deterioro grave de la sanidad pública vasca" y ha defendido aumentar las inversiones para mejorar la calidad del servicio que ofrece Osakidetza, frente a las privatizaciones.

Ha reprochado que continúen los recortes, la falta de personal, "las urgencias colapsadas y las listas de espera inadmisibles" y esa situación, ha opinado, "no es casual", sino que "se está debilitando de forma intencionada a la sanidad pública para engordar el sector privado", al que se han destinado, según sus cálculos, "500 millones de euros, el doble de lo que ha declarado el consejero".

En su opinión, después de prácticamente ocho meses desde la firma del Pacto Vasco de Salud "no ha habido ninguna mejora en salud del conjunto de la ciudadanía", las ofertas públicas de empleo no están resolviendo la falta de personal y faltan inversiones en atención primaria.

También ha denunciado "la falta de transparencia" del Gobierno Vasco en la gestión de las vacunas caducadas y con "la pretensión clara de ocultar este grave problema", por lo que las plataformas convocantes han pedido a Alberto Martínez que deje el cargo. EFE

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