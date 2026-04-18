Espana agencias

Adelante reclama una "mejora de las condiciones laborales" y la bajada de ratio en la educación infantil

Guardar
Imagen 432EEEZCZFBA7CPOQJLHACMLTM

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reclamado este sábado una "mejora de las condiciones laborales" de las trabajadores de escuelas infantiles, así como una "bajada de ratio" en las aulas de dicho nivel educativo.

Son reivindicaciones que el portavoz de Adelante ha trasladado en una atención a medios al asistir a una concentración de trabajadoras de educación infantil en Las Setas de Sevilla, en la que ha defendido la "razón" que, en su opinión, tiene este colectivo en sus reivindicaciones.

En esa línea, ha denunciado que "es una auténtica barbaridad" que "el mismo gobierno --en referencia al que preside Juanma Moreno (PP-A)-- que devolvió 116 millones de euros al Estado porque eran para la educación infantil y no le interesaba", y que "quitó dinero de la educación infantil para llevarlo a las obras del Estadio La Cartuja" de Sevilla, "le está racaneando las condiciones laborales a estas trabajadoras".

José Ignacio García ha dicho que él le preguntaría a Juanma Moreno "si sería capaz de estar con 20 niños de dos años él solito en un aula; si sería capaz de estar solo con ocho bebés en un aula", y ha remarcado que lo que están pidiendo dichas trabajadoras es "algo que dice toda la literatura científica y que es imprescindible, que es la pareja educativa", el que haya "dos maestras, dos educadoras en la misma aula", ha abundado.

"Lo que están pidiendo es de cajón", ha subrayado el candidato de Adelante, que ha remarcado así que desde dicha formación apoyan "todas sus reivindicaciones, que puedan atender a las necesidades educativas especiales, que las horas de coordinación que tienen ellas para organizarse, para programar, se les paguen y no tengan que ser en su casa, fuera de su horario lectivo", ha añadido.

El representante de Adelante ha agregado que "está muy bien que se suba el precio-plaza", y desde su formación política apoyan eso, pero también entienden que "eso tiene que ir obligatoriamente ligado a una mejora de las condiciones laborales y a una bajada de la ratio, porque, si no, lo que están haciendo es maltratar sistemáticamente a la educación infantil", según ha advertido José Ignacio García para concluir.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

Temas del día de EFE España del sábado 18 de abril (13:30 horas)

Infobae

Prisión para el hijo adoptivo de la mujer hallada muerta en marzo en Cártama (Málaga)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”