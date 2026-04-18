Espana agencias

Policías y guardias civiles piden en Madrid jubilaciones dignas y ser profesión de riesgo

Guardar

Madrid, 18 abr (EFE).- Centenares de policías nacionales y guardias civiles se manifiestan este sábado en Madrid para exigir que se apruebe "de forma inmediata" el real decreto que regula la jubilación anticipada de los policías nacionales y para reivindicar la equiparación salarial real y el reconocimiento de la profesión policial como profesión de riesgo.

La protesta, promovida por los sindicatos policiales Jusapol y Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil, ha arrancado a las 12:15 desde la Puerta del Sol y tiene previsto finalizar ante el Congreso de los Diputados, donde se leerá un manifiesto conjunto.

En la manifestación participan el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y el diputado nacional del PP Pedro Muñoz Abrines.

Antes de arrancar, los organizadores han denunciado que pese a que la Justicia les ha dado la razón y el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los policías nacionales a la jubilación anticipada, el Gobierno "sigue sin cumplir".

Los organizadores valoran el proyecto de real decreto que regula la jubilación anticipada de los policías nacionales encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social tras años de "bloqueo" por parte del Gobierno, pero destacan que es una "consecuencia directa" de la sentencia el Tribunal Supremo.

El alto tribunal estimó un recurso presentado por Jupol contra la desestimación por silencio administrativo del Consejo de Ministros a la solicitud sindical para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a estos agentes.

"Ya está bien de tomarnos el pelo, no vamos a parar hasta que consigamos la declaración de profesión de riesgo para todos los policías y guardias civiles y el resto de los operadores de seguridad. Que le quede claro al ministro y al Gobierno de España, que si quiere guerra, va a tener guerra", ha advertido el secretario general de Jupol, Aarón Rivero. EFE

(foto)

Últimas Noticias

El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

El Gobierno desdeña la petición de 10 años de cárcel de Manos Limpias contra Begoña Gómez y cree que carece de valor

Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo pide aprovechar la "oportunidad" de negociar sobre Ormuz para reducir el impacto económico

Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

Cuerpo lamenta el pacto PP-Vox en Extremadura: "Es un retroceso económico y social"

Temas del día de EFE España del sábado 18 de abril (13:30 horas)

Infobae

Prisión para el hijo adoptivo de la mujer hallada muerta en marzo en Cártama (Málaga)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”