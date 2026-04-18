Policías y guardias civiles piden en Madrid jubilaciones dignas y ser profesión de riesgo

Madrid, 18 abr (EFE).- Centenares de policías nacionales y guardias civiles se manifiestan este sábado en Madrid para exigir que se apruebe "de forma inmediata" el real decreto que regula la jubilación anticipada de los policías nacionales y para reivindicar la equiparación salarial real y el reconocimiento de la profesión policial como profesión de riesgo.

La protesta, promovida por los sindicatos policiales Jusapol y Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil, ha arrancado a las 12:15 desde la Puerta del Sol y tiene previsto finalizar ante el Congreso de los Diputados, donde se leerá un manifiesto conjunto.

En la manifestación participan el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y el diputado nacional del PP Pedro Muñoz Abrines.

Antes de arrancar, los organizadores han denunciado que pese a que la Justicia les ha dado la razón y el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los policías nacionales a la jubilación anticipada, el Gobierno "sigue sin cumplir".

Los organizadores valoran el proyecto de real decreto que regula la jubilación anticipada de los policías nacionales encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social tras años de "bloqueo" por parte del Gobierno, pero destacan que es una "consecuencia directa" de la sentencia el Tribunal Supremo.

El alto tribunal estimó un recurso presentado por Jupol contra la desestimación por silencio administrativo del Consejo de Ministros a la solicitud sindical para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a estos agentes.

"Ya está bien de tomarnos el pelo, no vamos a parar hasta que consigamos la declaración de profesión de riesgo para todos los policías y guardias civiles y el resto de los operadores de seguridad. Que le quede claro al ministro y al Gobierno de España, que si quiere guerra, va a tener guerra", ha advertido el secretario general de Jupol, Aarón Rivero. EFE

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