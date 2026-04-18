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Una mujer fallecida y siete afectados, tres de ellos críticos, en un incendio en Tenerife

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Santa Cruz de Tenerife, 18 abr (EFE).- Una mujer de 60 años ha fallecido este sábado por inhalación de humo en el incendio de un edificio de tres plantas en el barrio de El Toscal, en Los Realejos (Tenerife), en el que además siete personas resultaron intoxicadas por la humareda, de las que tres fueron evacuadas en estado crítico, han informado el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El incendio, que se declaró a las 03:29 horas en un edificio de la calle Los Bancales, obligó a la evacuación de más de treinta vecinos del inmueble, varios de los cuales se encontraban en las escaleras y el patio y resultaron afectados por inhalación de humo.

Las tres personas evacuadas en estado crítico presentaban parada cardiorrespiratoria debido a la intoxicación por la inhalación de humo y son una mujer de 60 años, evacuada al Hospital Universitario de Canarias, un hombre de 65 años, trasladado al Hospital de La Candelaria, y una mujer de unos 70 años, que ingresó también en este último hospital.

Los otros cuatro heridos, cuyo nivel de gravedad es moderado, son un hombre de 48 años con intoxicación por inhalación de humo y traumatismo en extremidad inferior, un hombre de 71 años y otro hombre de 69, también intoxicados, todos los cuales fueron trasladados al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

El fuego se inició en el interior de una vivienda ubicada en la primera planta, se extendió por la fachada exterior del bloque residencial y afectó a diversas casas anexas y de los pisos superiores.

Cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, con base dos de ellas en La Orotava, otra en La Laguna y otra en Santa Cruz de Tenerife, consiguieron extinguir las llamas.

El Servicio de Urgencias Canario activó varias unidades de soporte vital básico que, con la colaboración de un equipo de Atención Primaria, atendieron a los heridos y afectados por la inhalación de humo.

Los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer y atendieron a las tres personas que se encontraban en parada cardiorrespiratoria, a las que practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas hasta lograr recuperarlas, tras lo cual fueron trasladadas en estado crítico a los centros hospitalarios.

El SUC activó al equipo de psicólogos del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para la atención de las víctimas.

Bomberos de Tenerife ha recordado que la primera norma de seguridad en caso de humo es confinarse cerrando puertas, ventanas y rendijas. EFE

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