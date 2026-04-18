Tellado entona en Ibiza el "Armengol dimisión" porque "está cercada por la corrupción"

Ibiza, 18 abr (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reclamado este sábado en Ibiza la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama Koldo, al considerar que está "cercada por la corrupción".

Durante su intervención en el congreso insular del PP de Ibiza, Tellado ha defendido que la dirigente socialista y expresidenta balear no puede seguir como tercera autoridad del Estado.

Tellado ha afirmado que el informe policial evidencia que "cuando la trama quería operar en Baleares recurría a ella" y ha vinculado a Armengol con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.

El dirigente del PP ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por la que fuera presidenta de Baleares durante la pandemia sobre su relación con los implicados en la trama Koldo, al recordar que inicialmente negó conocerlos, después admitió contactos y luego aseguró no haber tratado con ellos cuestiones contractuales.

En este sentido, ha alegado que Armengol "lleva dos años mintiendo" y que por ello debería comparecer ante la justicia para aclarar su papel en los hechos investigados.

Tellado también ha reprochado que la presidenta del Congreso haya negado o restado importancia a mensajes intercambiados con uno de los principales investigados, Koldo García, y ha insistido en que su continuidad en el cargo supone una "indignidad institucional" que se suma al "bloqueo" de iniciativas legislativas del PP en la cámara baja.

Para el secretario general del PP, la investigación debe esclarecer si la entonces presidenta del Govern balear desempeñó un papel relevante en la operativa de la trama en las islas.

"Donde debería estar es en el juzgado colaborando con la investigación", ha opinado Tellado, que a su vez ha puesto en duda su futuro político y su posible candidatura a otros cargos.

Además, en su discurso en Ibiza ha cargado contra el Gobierno central por la política de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha calificado de "irresponsabilidad histórica" y de "anomalía en Europa".

Tellado considera que esta medida estatal provocará un "efecto llamada", así como mayor presión sobre los servicios públicos y un incremento del descontrol administrativo.

Además, el dirigente 'popular' ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de liderar un ejecutivo "cada vez más dañino y más aislado". EFE

1011538