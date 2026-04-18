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La RFEF organiza su II Copa del Rey con apellido

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Sevilla, 18 abr (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol organizó su segunda Copa del Rey con el mismo apellido, con un patrocinador, en este caso Mapfre, que ha firmado un acuerdo para con la compañía aseguradora hasta el 2030 y que incluye el apoyo tanto del torneo como de las selecciones masculina, femenina y el equipo sub '21. Antes del partido, voluntarios desplegaron una lona en la zona central del césped del estadio de La Cartuja con el logo de la firma y el lema 'vamos donde vas'.

Atlético de Madrid y Real Sociedad llegan a la final en Sevilla después de competir en un torneo que se disputa en eliminatorias a partido único hasta semifinales, con el objetivo de ofrecer oportunidades a equipos más modestos que añaden emoción a la Copa y ofrecen un fútbol más inclusivo, diverso y cercano.

Los 52.000 aficionados del Atlético y la Real que lograron obtener una entrada gracias a sus clubes viajaron en avión, tren y coches particulares y compartidos. Renfe, por ejemplo, ofertó cuatro trenes especiales Madrid-Sevilla y otros dos, uno por sentido, desde San Sebastián para facilitar el desplazamiento. Renfe dispuso de 3.000 plazas.

​Por su parte, los cuatro trenes especiales Madrid-Sevilla salieron a primera hora de la mañana del sábado (7.30h y 8.25h) y el regreso desde la estación de Santa Justa, se producirá tras la finalización del partido en La Cartuja. La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid organizaron el transporte de ocho autobuses completos y un AVE chárter con 680 plazas. Más de 1000 personas movió dicha Peña. EFE

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