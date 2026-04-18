Por esto dependemos tanto de las redes sociales en la actualidad, según un sociólogo

Las redes sociales influyen en la identidad y el sentido de pertenencia, generando también riesgos de dependencia (Freepik)

La dependencia de las redes sociales ha vuelto a ocupar el centro del debate público tras dos fallos judiciales en Estados Unidos que han cuestionado de forma directa las prácticas y el diseño de plataformas tecnológicas.

Según Joseph E. Davis, Doctor en Filología, en el portal Psychology Today, jurados de Nuevo México y Los Ángeles han responsabilizado a empresas como Meta y YouTube de inducir a la adicción mediante mecanismos como el desplazamiento infinito y las recomendaciones algorítmicas, provocando graves daños a usuarios jóvenes.

Los veredictos recientes señalaron que Meta y YouTube fueron declarados responsables por emplear características de diseño que afectaron negativamente la salud mental de una joven usuaria. Las críticas a las redes sociales aumentan, incluso cuando plataformas como Facebook e Instagram suman juntos tres mil millones de usuarios. Según un reportero de The New York Times citado por Davis, este nivel de uso no implica satisfacción, sino una dificultad para concebir la vida sin estas plataformas.

Identidad y redes

La preocupación por el impacto social de las redes ha adoptado un nuevo cariz tras los fallos que acusan a las plataformas de ser adictivas. Según Davis, detrás de la omnipresencia de las redes sociales se esconde una necesidad social previa al auge digital: el proceso de autoformación.

Este concepto engloba la producción y mantenimiento activo de una identidad personal, algo que décadas atrás estaba condicionado por instituciones como la familia o la comunidad. Desde los años sesenta, la erosión de estas estructuras ha trasladado muchas decisiones vitales de la tradición a la elección personal.

Una joven comprueba las publicaciones en las redes sociales en su teléfono (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La labor de construir la identidad se ha vuelto más exigente. Las personas deben decidir por sí mismas su futuro, significado y propósito, lo que obliga a un ejercicio constante de autointerpretación y recopilación de información sobre su propio rendimiento.

Este trabajo, explica Davis, exige interacción permanente con el entorno social, ya que el reconocimiento y la retroalimentación necesarios para la autoformación no pueden generarse solo en el ámbito privado. Ahí las redes sociales han adquirido un papel central.

Las redes sociales transforman la manera en que construimos nuestra identidad

A partir de encuestas, entrevistas y estudios recientes, Davis estructura los usos de las redes sociales en la construcción de la identidad en tres funciones principales. Primero, como espacio para el aprendizaje y la exploración de opciones vitales, permiten acceder a modelos de vida y valores difíciles de hallar por vías convencionales, facilitando la exposición a una pluralidad de identidades y experiencias.

En segundo lugar, las redes son lugar de encuentro para comunidades afines, sean virtuales o no locales. Estas comunidades ofrecen apoyo emocional, consejos y validación de experiencias, y ayudan a distanciarse de relaciones tradicionales o contextos críticos. Según Psychology Today, estos espacios digitales permiten reconocer y valorar identidades que en el entorno físico podrían ser incomprendidas o estigmatizadas.

Exposición y reconocimiento

La tercera función es la de escaparate público: las plataformas funcionan como foros donde mostrar logros y evolución personal mediante publicaciones y comentarios. Una usuaria entrevistada señala que “las redes sociales nos pueden dar el poder de reafirmarnos y resaltar nuestras habilidades”; destaca la facilidad para describirse con la imagen que desea proyectar, frente a las dificultades de la vida presencial.

Estas características resultan relevantes en escenarios competitivos sociales y profesionales. Destacar habilidades personales se considera esencial para lograr visibilidad y reconocimiento, dos elementos clave en la consolidación de una identidad social, según el análisis de Davis.

El presidente del Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

La otra cara de esta infraestructura digital es la posible generación de efectos negativos en la formación de la identidad, especialmente para los jóvenes. Más allá de la adicción inducida —base de las reclamaciones judiciales—, Davis subraya la intensa resistencia a renunciar a las redes por parte de adultos y adolescentes.

Según su análisis, la dependencia surge porque las plataformas se han convertido en el eje sobre el que se articula la identidad, hasta el punto de que muchos usuarios “no pueden imaginar la vida sin ellas”. Las conclusiones de Davis reflejan la centralidad de las redes sociales como herramientas de autoafirmación y construcción identitaria, al mismo tiempo que son objeto de escrutinio legal y social por el alcance de su influencia.