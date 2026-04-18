El IES La Orden peleará por su undécimo título de Liga tras vencer al Pontevedra

Huelva, 18 abr (EFE).-El Club Bádminton IES La Orden se ha clasificado para la final de la Liga Top10 Iberdrola y peleará por su undécimo título tras derrotar por 5-2 al Ravachol Pontevedra en el Pabellón Andrés Estrada de Huelva. El conjunto onubense, vigente campeón, espera ahora rival, que saldrá este domingo del duelo entre Puertas Padilla Cartagena y el CB Oviedo.

Abrió el encuentro el dobles mixtos, en el que la pareja formada por Pablo Abián, mermado por molestias musculares, y la búlgara Hristomira Popovska superaron a la pareja gallega formada por Javier Suárez e Iziar Barcala. El primer set estuvo marcado por fallos no forzados de los visitantes y acabó 11-3. Los dos siguientes fueron más igualados, pero también se los apuntaron los locales por 11-8 y 11-5.

El conjunto pontevedrés igualó el marcador al adjudicarse el dobles femenino. Iziar Barcala y Ana Novoa derrotaron en un equilibrado duelo a Cristina Teruel y Silvia Redondo por 10-11, 5-11 y 7-11. Pero nuevamente el IES La Orden se puso por delante al adjudicarse el dobles masculino el dúo formado por Álvaro Morán y Alejandro Pérez ante Javier Suárez y Sidharth Ani. El encuentro se fue hasta el quinto set y el marcador final fue de 9-11, 11-4, 7-11, 11-7 y 11-5.

El equipo onubense amplió su ventaja en dos puntos más al imponerse Cristina Teruel por 11-2, 11-8 y 11-8 a Ana Nóvoa y al derrotar Alejandro Pérez a Raúl Bergua por 11-3, 11-3 y 11-10.

El 5-1 lo puso el equipo de Huelva por medio de Popovska, que se adjudicó un partido no completado. Ganaba a Carmen Carro por 11-2 y 11-1 cuando tuvo que retirarse la jugadora visitante. El equipo gallego cerró el encuentro poniendo en 5-2 con la victoria de Sidharth Ani ante Álvaro Morán por 11-6, 8-11, 11-9, 1-11 y 5-11.

La final se disputará en dos partidos los días 16 y 23 de mayo. EFE

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