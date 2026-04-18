3-1. El Castellón se arma de paciencia para superar al Burgos y dormirá en ascenso directo

Castellón, 18 abr (EFE).- El Castellón rompió el partido ante el Burgos entre los minutos 78 y 80 para marcar dos goles que le dieron la victoria (3-1), además de ganar el golaveraje y adelantarle en la clasificación, y dormirá segundo, en puestos de ascenso directo, a la espera de que jueguen Almería y Deportivo con los que empata a 61 puntos.

El Castellón salió a buscar la meta rival desde el inicio y en la primera oportunidad que tuvo se adelantó en el marcador.

Un centro de Lucas Alcázar desde la banda izquierda fue rematado por Ousmane Camara en el segundo poste con la cabeza y el balón se coló en la portería de Cantero tras tocar en el larguero (1-0, m.9).

Los albinegros mantuvieron su planteamiento, pero una buena jugada del Burgos por la banda derecha, con internada de Lizancos, acabó en penalti por manos de Alberto Jiménez al saltar a disputar el balón y que este le golpeara en un brazo tras un remate. Curro se encargó de poner el 1-1.

El tanto le sirvió al Burgos para asentarse en el campo y el Castellón ya no se encontró cómodo.

La segunda parte comenzó con una gran ocasión visitante. Mollejo, ante la salida de Matthys, golpeó flojo y el balón se fue fuera acariciando el poste izquierdo de la meta castellonense. Los albinegros respondieron con un disparo de Calatrava que detuvo Cantero.

El Castellón buscaba espacios y no los encontraba, hasta que un balón por la banda derecha, entre Mabil y Gerenabarrena, lo aprovechó Calatrava con un gran desmarque para llegar dentro del área a la línea de fondo y, con un disparo cruzado, firmó el 2-1 en el minuto 78.

Los albinegros lograron romper el partido y tan solo dos minutos después, cuando transcurría el 80, una jugada por la banda derecha de Jakobsen la remató en el interior del área pequeña Mabil para incrementar la ventaja y darle el 3-1 definitivo a su equipo.

- Ficha técnica:

3 - Castellón: Matthys; Gerenabarrena; Alcázar, Brignani (Sienrmin.55), Alberto Jiménez; Barri, Ronaldo (Cipenga, min.55), Pablo Santiago (Mabil, min.70), Calatrava (Suero, min.82), Jakobsen (Doué, min.82) y Camara (Álvaro, min.89).

1 - Burgos: Cantero; Lizancos (Buñuel, min. 45), Miguel, Sergio González (Mario, min.79), Grego; Morante, Atienza, Mollejo (Íñigo Córdoba, min.63), Appin (David González, min.63); Fer Niño (Mateo, min.90) y Curro (Luengo, min.75).

Goles: 1-0, m.9: Camara. 1-1, m.21: Curro, de penalti. 2-1, m.78: Calatrava. 3-1, m.80: Mabil.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez (comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Brignani, Alberto Jiménez, Camara y a Gerenabarrena por el Castellón y a Sergio y Curro, del Burgos.

Incidencias: partido correspondiente a la 36ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 12.653 espectadores. EFE

qrg/cta/ism