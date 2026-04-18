Espana agencias

Ponsarnau: "Manresa ha estado más tiempo sólido y nos ha hecho ir a remolque"

Guardar

Bilbao, 18 abr (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, admitió que una de las claves de la derrota encajada frente al BAXI Manresa en miribilla (80-84) fue que su rival "estuvo más tiempo sólido" y eso les obligó a "ir a remolque" durante prácticamente todo el partido.

"Nuestro mérito era no irnos del partido. Nos estaba costando encontrar la forma de atacar su defensa porque estábamos muy desacertados y perdiendo muchos balones. Teníamos muy buena mentalidad de rebote ofensivo, pero poco éxito", lamentó el técnico de los 'hombres de negro'.

Ponsarnau recalcó que a pesar de ese "mal equilibrio ofensivo" y de la falta de "mejor comunicación" en la pista "todo el mundo lo ha dado todo".

"Ha habido pocos jugadores acertados, ahora no estamos en nuestro mejor momento, pero seguro que nos servirá para dar ese pasito más y ser mejores para lo que viene esta semana. Y de el arbitraje no voy a contestar ninguna pregunta. Creo que ha estado muy mal y ya está", zanjó.

"Lo positivo ha sido el público y que el equipo lo intentaba. A veces no con la mejor claridad porque a veces nos hemos pasado de intensidad, pero prefiero perder así y que el equipo crezca en esta mentalidad", concluyó Ponsarnau. EFE

ibn/arh

Últimas Noticias

Infobae

Infobae

Infobae

Infobae

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

ECONOMÍA

DEPORTES

