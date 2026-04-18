Temas del día de EFE España del domingo 19 de abril de 2026

ELECCIONES ANDALUCÍA

Gibraleón (Huelva) - El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desembarca en la precampaña de las elecciones andaluzas en un acto organizado por esta formación en la localidad onubense de Gibraleón, en el que arropará a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

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- A las 11:00 horas

Córdoba - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura una reunión de alcaldes del partido en Andalucía junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el primer acto de la precampaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo en el que participa el líder de los populares.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 12:00 horas

Sevilla - El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, interviene en un mitin que reúne a las formaciones de la izquierda, y en el que también participarán los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 11:00 horas

JUICIO KITCHEN

Madrid - El juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional alcanza la próxima semana su punto álgido con las declaraciones el jueves como testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien llegó a estar investigada por esta causa.

(Texto a las 08:15; 748 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023430772, 8013979427)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - La tercera semana del juicio contra el exministro Jose Luis Ábalos cierra la prueba testifical con los testimonios, entre otros, de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el ex jefe de gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, y el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, que deberá explicar los reintegros de gastos de Ferraz a Ábalos y Koldo García.

(Texto a las 08:15; 716 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023432668)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El proceso extraordinario de regularización de migrantes entra en una semana determinante con el comienzo de las citas presenciales para presentar las solicitudes, después de que en las primeras 24 horas se registraran 13.500 peticiones 'online' y se reservaran 19.633 citas.

(Texto a las 08:30; 462 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023292512)

BANCA TRIBUNALES

Madrid - El Tribunal Supremo, que en numerosas ocasiones ha fijado con precisión cuándo un préstamo es usurario, se ve continuamente obligado a reiterar su jurisprudencia y a fallar a favor de los titulares de tarjetas de pago aplazado, que no dejan reclamar por tipos de interés superiores al 20 %.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8012062217)

IRÁN GUERRA

Madrid - Pese a las advertencias de desabastecimiento de crudo lanzadas por el Fondo Monetario Internacional o la Agencia Internacional de la Energía ante el avance de la guerra, la situación de España es mejor que la europea y, sobre todo, la asiática, ya que las refinerías españolas maximizan sus operaciones y mantienen su tranquilidad.

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RODALIES CATALUÑA

Barcelona - Cuando se cumplen tres meses del accidente de Gelida que desató la mayor crisis de movilidad de Cataluña, miles de usuarios de Rodalies continúan utilizando los servicios alternativos de bus y los que, sin otra alternativa, siguen fieles al tren soportan demoras día sí y día también.

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DÍA LIBRO

Madrid - Los clubes de lectura infantiles están en auge con un equilibrio entre niños y niñas que no repite el esquema de los clubes de adultos eminentemente femeninos, dicen a EFE, con motivo del Día del Libro, seis librerías referentes en literatura infantil y juvenil que también cuentan la cadena de actividades paralelas que organizan para convertir el club en una experiencia única.

(Texto a las 08:00; 876 palabras) (Foto)

Barcelona - Cada cual adapta la celebración de Sant Jordi/Día del libro a sus gustos, y aunque la literatura es siempre apuesta ganadora, los ensayos y biografías en torno a artistas y estrellas del cine y la música son otra opción socorrida con muchos adeptos entre mitómanos. Sergio Andreu.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022744914)

LITERATURA NOVEDADES

Madrid - La autora inglesa Sally Carson tenía 32 años en 1934, cuando publicó 'Cruz torcida', una novela "profética" que narraba en tiempo real cómo se iba inoculando el nazismo en Alemania a través de una familia común; nueve décadas más tarde y tras ser rescatada del olvido, la novela se ha convertido en un fenómeno editorial. Magdalena Tsanis.

(Texto a las 09:00; 740 palabras) (Foto)

SOLE GIMÉNEZ (Entrevista)

Madrid - Sole Giménez, que acaba de cumplir dos años como presidenta de la Academia de la Música de España, no abandona su faceta puramente artística y regresa con su primer disco con material nuevo en casi una década, reivindicando la humanidad que nos une y la artesanía musical frente a la IA, "preocupada por la deriva de la creación", ha dicho en una entrevista con EFE. Javier Herrero.

(Texto a las 10:00; 783 palabras) (Foto)

FERIA ABRIL

Sevilla - Para quien nunca la ha vivido, la Feria de Abril de Sevilla puede parecer un escenario de otro tiempo: calles de albero, farolillos de colores, caballos, música y casetas que no cierran hasta la madrugada. Una ciudad efímera que ya está preparada para recibir desde la medianoche del lunes y durante seis días a tres millones de visitas.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Barcelona.- CATALUÑA MÉXICO.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, visita el Barcelona Supecomputing Center (BSC) con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Barcelona Supecomputing Center. (Pl. Eusebi Güell, 1-3). Visita a puerta cerrada. La Generalitat distribuirá imágenes. (Texto)

11:00h.- Gibraleón (Huelva).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía participan en un acto en la precampaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Pabellón Municipal de Ferias. C. Alfonso Peñate. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun arropan al líder de IU y candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, en un gran acto con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Cartuja Center CITE. (Texto) (Foto)

11:30h.- Viladecans (Barcelona).- PARTIDOS COMUNES.- La presidenta de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, atiende a los medios en la presentación del candidato de los comunes a la alcaldía de Viladecans, Ramón Espejo. Can Batllori. C/ Ernest Lluch, 12. (Texto)

12:00h.- Córdoba.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura una reunión de alcaldes del partido en Andalucía junto al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

Asturias.- PESCA SALMÓN.- Subasta del campanu. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Valencia.- ESPECIES INVASORAS.- Un estudio desarrollado en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València advierte de la necesidad de implementar medidas de gestión del paisaje para frenar la expansión de especies invasoras que ponen en riesgo la biodiversidad y provocan impactos ecológicos y económicos significativos. (Texto)

09:00h.- Madrid.- CARRERA CANCER.- Carrera Contra el Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid. Plaza de Colón.

10:30h.- Oropesa (Toledo).- JORNADAS MEDIEVALES.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visita las Jornadas Medievales que se celebran en Oropesa (Toledo). Punto de llegada: Plaza del Navarro.

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- La plataforma UCMxlapública convoca una manifestación en defensa de la educación pública. De Atocha a Puerta de Sol. (Texto).

12:00h.- Madrid.- BARRIOS PROTESTAS.- Asociaciones vecinales convocan una concentración para pedir más limpieza en las calles en el distrito de Moncloa-Aravaca. Calle Antonio Machado.

12:00h.- Zaragoza.- PARQUES ZARAGOZA.- Colectivos vecinales integrados en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) convocan una protesta en contra del cierre nocturno del Parque Bruil y reclamar información sobre las decisiones municipales. Parque Bruil.

12.00.- Manifestación en defensa de la educación pública en Madrid. Atocha-Sol (Madrid).

12:30h.- Sanxenxo (Pontevedra).- REY JUAN CARLOS.- El rey Juan Carlos I tiene previsto participar en la segunda serie de la Liga Nacional de la clase 6M tras haberse perdido la primera, en marzo. Previsiblemente, llegará al puerto hacia las 11 horas. Náutico de Sanxenxo. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- BARRIOS PROTESTAS.- Asociaciones vecinales de Usera y Villaverde convocan una concentración contra el crematorio del tanatorio de la M-40. Parque frente al tanatorio. Avenida de los Rosales.

CULTURA Y TENDENCIAS

13:00h.- Salamanca.- ARTE URBANO.- La Galería Urbana de Salamanca, pionera y referente de este arte en España, entrega los premios de su edición número 16 tras tres días en los que el barrio del Oeste ha vuelto a poner sus fachadas y puertas de garaje como lienzo de muralistas de diferentes puntos del país para agrandar el que ya es un museo a cielo abierto. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Medina del Campo (Valladolid).- CULTURA CINE.- El actor Javier Cámara visita su exposición en la Casa de Cultura de Medina del Campo, y atiende a los medios antes de recibir el Roel de Honor de la 39ª SECIME. Casa de Cultura de Medina del Campo. (Texto) (Foto)

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del artista argentino Diego Torres, que presentará en directo sus grandes éxitos, como "Color esperanza" y "Tratar de estar mejor", y las canciones de su nuevo trabajo discográfico, "Mi Norte & Mi Sur". Roig Arena.

EFE

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