Siete detenidos de una banda que robó en 17 empresas catalanas material por 97.000 euros

Barcelona, 18 abr (EFE).- Los Mossos han detenido a siete personas como integrantes de una organización criminal dedicada al robo de material industrial a la que se le atribuye al menos 17 entradas el pasado año a otras tantas empresas catalanas, muchas de ellas de la Zona Franca de Barcelona, con las que consiguieron al menos 97.000 euros.

La policía catalana informa en un comunicado este sábado de que con el dinero que obtenían con los robos, los detenidos compraban bienes inmuebles y vehículos en el extranjero, de lo que hacían ostentación en las redes sociales.

La detención de los siete integrantes de la red, acusados de los delitos de robo con fuerza, hurto y organización criminal, se produjo entre los días 20 de marzo y 14 de abril, en el marco del equipo conjunto de investigación Kanpai. En la operación, los agentes intervinieron, además, 20.000 euros en metálico y tres coches que usaban para los robos.

Los detenidos son cinco hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 19 y los 39 años, quienes en conjunto suman 191 detenciones policiales previas relacionadas, mayoritariamente, con delitos contra el patrimonio.

El pasado 20 de marzo los Mossos detuvieron a dos hombres y se practicó un registro en un domicilio de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Posteriormente, entre el 4 y el 13 de abril, la policía detuvo a los otros cinco integrantes del grupo.

Según los investigadores, el dinero que lograban con la venta del material robado lo empleaban posteriormente en la compra de bienes inmuebles y coches, con lo que lograban blanquear el dinero e introducirlo en el circuito legal.

Con ese procedimiento, según los Mossos, el grupo compró 44 vehículos, que, en ocasiones, utilizaban para delinquir en Cataluña.

Algunos de los detenidos, explica la policía, se hacían también fotos con los vehículos de alta gama, con fajos de dinero e, incluso, mientras cometían actos delictivos, imágenes que difundían en redes.

La investigación permitió confirmar que los miembros del grupo usaron nueve furgonetas para la comisión de varios delitos, para vigilar la zona en la que cometerían los robos o para avisar de la presencia policial.

En los casos en que usaban vehículos industriales para cometer los delitos, los detenidos contrataban una póliza de seguro temporal a nombre de terceros para que, en el caso de ser parados por la policía, no se les investigase por la falta de aseguradora. Las personas cuyo nombre era usado con la compañía de seguros no tenían conocimiento de esa acción o residen en el extranjero.

Los Mossos estiman que en los meses de enero, marzo y julio de 2025, el grupo cometió sus tres robos más relevantes. En los dos primeros, los ladrones se llevaron veinte piezas de motos de dos empresas diferentes, valoradas en 24.000 y 12.000 euros, respectivamente.

En el tercer robo, sustrajeron maquinaria industrial valorada en unos 36.000 euros, así como cables y bobinas de cobre y piezas de colección para automóviles.

Los Mossos indican que la investigación de este caso sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

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