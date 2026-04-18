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Machado: "No hay sociedad tan decidida a avanzar hacia la democracia como la venezolana"

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Madrid, 18 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado desde Madrid que "no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana".

Al inicio de una rueda de prensa con motivo de su visita a España, la premio nobel de la paz dijo también que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres" que permitan avanzar en la "transición ordenada" hacia la democracia.

Machado se ha reunido durante su estancia en Madrid con varios líderes conservadores, pero no con representantes del Gobierno español, y esta tarde celebrará una concentración con la comunidad venezolana en el país. EFE

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