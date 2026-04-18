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La 'fan zone' de Alderdi Eder empieza a vestir txuri urdin y llenarse de ilusión

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San Sebastián, 18 abr (EFE).- Algunos miles de aficionados y amantes de la fiesta han empezado a llenar de ilusión los jardines de Alderdi Eder de San Sebastián, la principal 'fan zone' organizada en Gipuzkoa para animar a la Real Sociedad y vivir la emoción de la final de la Copa que disputa este sábado frente al Atlético de Madrid en Sevilla.

Los tamarindos de este emblemático parque donostiarra apenas sobresalen en medio de la multitud que ya se congrega en el lugar, vestido literalmente de txuri urdin, pues apenas se ve a alguien que no lleve una camiseta, equipación completa, gorra, bufanda o una bandera del equipo.

Los colores blanquiazules -en niños, jóvenes, adultos y hasta perros- se extienden también por todo el centro de la capital guipuzcoana, sobre todo por el Boulevard, el puerto o la Parte Vieja, que a media tarde se encuentra a rebosar de público disfrutando del ambiente en una tarde nubosa y templada.

Desde las tres de la tarde hay música a cargo de DJ en la terraza del Ayuntamiento, mientras las dos pantallas enormes instaladas en la fachada consistorial ofrecen diversos contenidos y conexiones con el ambiente que se vive en Sevilla, donde hay miles de seguidores desplazados, más de 26.000 con entrada para La Cartuja.

Pero la agenda festiva apenas ha empezado y más público se irá sumando durante las próximas horas, hasta que a las nueve de la noche empiece la retransmisión del encuentro, cuando se espera que Alderdi Eder sea un hervidero de nervios y emoción.

La agenda de actividades prevista en este lugar de referencia para las grandes celebraciones en San Sebastián, se prolongará hasta la 1.00 de la madrugada, con diversas actuaciones musicales de artistas locales en el escenario, decorado con un arco con el lema 'Guazen Reala!' y un gran 1909, el año de la fundación del club.

No se descarta que el jolgorio y la concentración de público se prolongue más allá si la Real Sociedad consigue la victoria. EFE

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