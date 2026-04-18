Ávila muestra su riqueza antropológica ante más de 10.000 personas en Casavieja

Casavieja (Ávila), 18 abr (EFE).- La tradición, la cultura y la riqueza antropológica de la provincia de Ávila se ha reivindicado este sábado ante las más de 10.000 personas que han acudido a la localidad abulense de Casavieja, para asistir a la décima edición del Festival de Máscaras y Danzas de Paloteo Abulenses 'Mascarávila'.

Esta primera década de vida ha servido para consolidar una cita que ha contribuido a sacar del ostracismo algunas de las principales mascaradas de la provincia y a impulsar otras que, pese a ser conocidas y reconocidas, como los cucurrumachos, de Navalosa, precisaban una mayor proyección dentro y fuera de Ávila.

A ello ha contribuido 'Mascarávila', que este sábado se ha trasladado a la zona del Valle del Tiétar, al sur de la provincia, en un día más que primaveral, en el que se han escuchado los sonidos de los cencerros, las zambombas, los cuernos, las botellas de anís, las castañuelas y el paloteo.

Todo ello ha supuesto una jornada de hermanamiento, con una asistencia masiva de personas, especialmente a primera hora de la tarde, momento en el que ha tenido lugar uno de sus puntos culminantes con el 'Desfile Nacional de mascaradas, grupos de folclore y vaquillas'.

Un millar de participantes ha formado parte de un multitudinario cortejo por las calles de esta localidad abulense, hasta donde se han desplazado representantes de dieciséis localidades abulenses y otras tres de Ourense, Asturias y Valladolid.

Antes de que llegara ese momento, el día ha arrancado a las 10.30 con el acto institucional de apertura en el salón de plenos del Ayuntamiento casavejano, que ha dado paso a la apertura del mercado, con una veintena de puestos de artesanía, cosmética, embutidos, dulces y productos típicos de la tierra.

Poco antes del mediodía, se ha inaugurado el mural decorativo en honor a los zarramaches, pastores y danzas de Casavieja, que ha dado paso al VII encuentro de Rondas de Mascarávila por las calles de la localidad y a los talleres de iniciación a la percusión en el folclore y otro infantil de máscaras y trajes de zarramaches.

En este marco, el grupo 'Cigarra' ha celebrado sus Bodas de Oro con un concierto, mientras que el grupo de música tradicional salmantino 'Mayalde' se encargará de cerrar la jornada con una actuación, antes de que un baile en la plaza del pueblo cierre una jornada marcada por la tradición y la cultura popular.

En el 'Desfile nacional de mascaradas, grupos de folclore y vaquillas', que se ha desarrollado en un ambiente festivo, luminoso y casi veraniego, los asistentes, muchos de ellos resguardados bajo invernales atuendos, se han tenido que hidratar de manera constante para completar un recorrido repleto de gente que ha animado a los participantes.

Entre ellos, ha destacado la presencia de tres municipios que han llamado la atención por sus características, diferentes a los locales: Danza de paloteo, de Tierra de Campos (Valladolid); Sidros y Comedies, de Valdesoto (Asturias), y Boteiro Fulion, de Viana do Bolo (Ourense).

EFE

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