2-0. Tercera derrota en las últimas cuatro jornadas del Marsella

Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El Marsella volvió este sábado a dar un paso atrás en sus aspiraciones de la Liga de Campeones, con su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas, después de ser superado por 2-0 por el Lorient.

Los goles de Panos Katseris, a la media hora, y Bamba Dieng, en el minuto 58, establecieron la diferencia en el marcador.

El Marsella es cuarto en la tabla, a un punto del Lille, que ha jugado un encuentro menos. EFE