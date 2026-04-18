2-0. Tercera derrota en las últimas cuatro jornadas del Marsella

Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El Marsella volvió este sábado a dar un paso atrás en sus aspiraciones de la Liga de Campeones, con su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas, después de ser superado por 2-0 por el Lorient.
Los goles de Panos Katseris, a la media hora, y Bamba Dieng, en el minuto 58, establecieron la diferencia en el marcador.
El Marsella es cuarto en la tabla, a un punto del Lille, que ha jugado un encuentro menos. EFE
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