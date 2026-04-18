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Una mujer muerta y otra herida al chocar un turismo con un muro en Benavente (Zamora)

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Zamora, 18 abr (EFE).- Una mujer octogenaria ha fallecido y otra mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido cuando un vehículo se ha salido de la vía y ha colisionado con un muro en la avenida del Ferial de Benavente (Zamora), en la salida hacia la localidad vecina de Santa Cristina de la Polvorosa.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el suceso se ha registrado poco antes de las 14.00 horas de este sábado.

Inicialmente se solicitó asistencia sanitaria para una mujer de 89 años que se encontraba inconsciente y que finalmente falleció, aunque los servicios sanitarios tuvieron que atender también a otra víctima, una mujer de 62 años herida que fue evacuada en ambulancia al Hospital Comarcal de Benavente.

Hasta el lugar del suceso acudieron agentes de la Policía Local de Benavente, que solicitaron asistencia para la segunda víctima, ya que inicialmente se informó únicamente de una persona herida, y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que intentó sin éxito reanimar a la mujer que finalmente pereció. EFE

aff/erbq/amf

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